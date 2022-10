Comentando a Pérez Reverte

Maria Cristina de Carías

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Pérez Reverte, el celebrado escritor español, escribe en los periódicos sobre su diario vivir, además de escribir en estos días, sobre la historia de Europa, muy al estilo de la historia de España que nos hizo reír a carcajadas.

Yo no tengo una vida tan interesante como la del célebre autor, el que fue nada menos que corresponsal de guerra, cuando el conflicto de los Balcanes. Sin embargo, mi vida está llena de episodios cotidianos que son la sal de mi vida. Emma ocupa un papel estelar, sus ocurrencias y la forma como conduce mi hogar, son la envidia de todos. En realidad, parece un personaje de novela y yo me deleito contando sus aventuras y ocurrencias, para entretenimiento de los que me hacen la galantería de leer mi columna.

Le comenté a mi factótum sobre la película que estrenaran basada en la piel del tambor, novela de Pérez Reverte. Aunque ella no tiene ni la más remota idea del libro ni del escritor, me prometió que iría a verla en cuanto la pongan en los cines. Yo le aconseje que esperara a que la pusieran en uno de los sistemas que se pueden contemplar en la tele y por los cuales pagamos un dinero mensual, así la podremos ver y comentar juntas, en la paz del hogar.