La mujer maravilla vive en República Dominicana

Listín Diario

Santo Domingo

Ella es valiente y fuerte. Se mueve con firmeza hacia el logro de sus propósitos, motivada por una fuerza interior única que despierta sus instintos de preservadora de las causas más nobles y buenas, defensora de quienes más apoyo necesitan e impulsora del bien común, el progreso social y el bienestar humano. Su vida, sus talentos, sus valores y su trayectoria inspiran a muchas personas.

Es poco convencional. No tiene un lazo de la verdad ni un avión invisible, no vuela y no pelea con los puños. Cada vez que triunfa lo hace a través de la más poderosa fuerza universal: la ley del amor.

Nuestra heroína tiene varios nombres. Trabaja en áreas como acción social, emprendimiento, género, medioambiente, arte, educación, salud y otras. El Banco BHD la encuentra todos los años entre las nominadas al Premio Mujeres que Cambian el Mundo, que este 2022 celebra su séptima edición.

ANGELINA CARTAGENA. Educadora. Conocida como la hermana María José, es monja consagrada de las Carmelitas, dirige la Asociación Jóvenes en Desarrollo que ha logrado poner en marcha escuelas, talleres, programas de atención a adolescentes embarazadas, programas de reciclaje y una escuela de música. 5,179 personas han sido beneficiadas por su acción.

CINTHIA NÚÑEZ. Médica. Creó el Banco de Piel y Tejidos de la República Dominicana, primero de esta naturaleza en el país, desde donde se fomenta la donación de tejidos que sirven en casos de pérdida de piel y tejidos subyacentes. Su labor ha beneficiado a 1,600 personas.

JACINTA TORRES. Psicopedagoga. Fundó la Escuela Rayo de Sol para mejorar las condiciones de vida y educativas de niños y jóvenes con discapacidad cognitiva. Más de 6,000 niños y jóvenes y sus familias se han beneficiado de sus programas.

JULIA TAVARES-BUCHER. Antropóloga. Constituyó y coordina el Servicio Ignaciano de Voluntariado de la República Dominicana (SERVIR-D), una obra social de la Compañía de Jesús que ofrece formación en voluntariado a centros educativos y empresas. Unas 20 organizaciones de bien social se benefician de esta labor, que tiene impacto en niños en situación de vulnerabilidad, centros comunitarios y educativos, asilos de ancianos, entre otras.

KATHERINE MOTYKA. Ingeniera industrial. Creó la primera plataforma de recaudación en línea del país, Jompeame.com., a través de la cual ha apoyado a más de 7,000 personas en condiciones de vulnerabilidad, enfocándose en niños, mujeres y personas mayores.

LAURA ROJAS. Ingeniera industrial. Instituyó la Nature Power Foundation, desde donde facilita el acceso a energía eléctrica y agua potable a comunidades que tienen estas necesidades en el país y el Caribe. Más de 2,000 personas tienen acceso a estos servicios básicos gracias a esta iniciativa.

MAYRA JOHNSON. Fotógrafa. Estableció y dirige el Centro de la Imagen de Santo Domingo. Creó el primer grupo fotográfico femenino del país en 1983. Su iniciativa Fundación Imagen 83 desarrolla y difunde la fotografía en el país. También realiza el único festival internacional de fotografía del Caribe Insular.

ODILE VILLAVIZAR. Publicista. Creó y preside la Fundación Manos Unidas por Autismo, que ofrece servicios de intervención y terapias a personas con autismo para alcanzar su desarrollo, autonomía e inclusión social. Más de 7,500 personas con autismo han recibido terapias y más de 20,000 personas sensibilizadas sobre el tema gracias a las siete caminatas “Dale color a mi vida”.

SAMANTHA CANALS. Educadora e ingeniera civil. Instauró la Fundación Audionet para brindar apoyo a personas con discapacidad auditiva a través de donaciones de audífonos, ejecución de programas de desarrollo técnico, asistencia gratuita de por vida y acompañamiento a las familias de personas sordas. Más de 50,000 pacientes han recibido asistencia continua y gratuita.

SENEYDA VARGAS. Agricultora. Promueve proyectos y acciones comunitarias que vinculan a las mujeres y a sus familias con la defensa de sus derechos en la producción agropecuaria y el desarrollo sostenible de la comunidad Arroyo Cano en San Juan de la Maguana a través de 1,052 socios de la Asociación de Mujeres Abriendo Caminos.

CUÁNDO

La mujer maravilla vive en República Dominicana y el próximo 9 de noviembre conoceremos más sobre ella, sus hazañas y sus logros. El Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2022 del Banco BHD se transmitirá en directo este día por plataformas digitales.

JURADO

Está integrado por Claudia Catrain, experta en responsabilidad social empresarial; el periodista Huchi Lora, María Amalia León, directora ejecutiva de la Fundación Eduardo León Jimenes; Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy, la escritora Soledad Álvarez y Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD.