A Valladolid, la ciudad donde falleció Cristóbal Colón

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Entre las varias ciudades a las que se puede ir y volver el mismo día desde Madrid está Valladolid. La conocí tiempo atrás. Me apetece regresar. Con mi hijo Alexis llego a la renovada terminal de la estación de Chamartín dos horas antes de la salida del tren, pues no hemos comprado asiento por Internet. La hora de partida es a las 12:05. Estará en Valladolid a las 13:10. Nos acercamos a la taquilla. Antes de vender los pasajes nos piden documento de identificación. ‘Hay asientos, pero no juntos’, dice el empleado. No importa.

Queremos también los de regreso. ‘¡A ver si hay asiento libre!’, comenta. Busca en la computadora y sonríe: ‘¡Encontré! Hay dos en el mismo vagón, pero separados’. Tuvimos suerte.De inmediato nos dirigimos hacia la sala de espera donde está la salida para nuestro tren. Pasamos primero por rayos X. El asunto es que apenas ofrecen dónde sentarse.



Ya a bordo del tren estoy cómoda. En Valladolid conseguimos un plano y un folleto en un mostrador de Turismo en la Estación del Norte, desde la cual caminamos por la calle homónima. Termina en la Plaza Colón donde se levanta, a un extremo del Parque Campo Grande, un grandioso monumento dedicado al descubridor de América que murió en esta ciudad el 20 de mayo de 1506.



El conjunto escultórico de piedra y bronce tiene en su base relieves que escenifican momentos de la vida de Colón. En sus ángulos, según leo en ‘Valladolid, Ciudad Amiga’,

Hay cuatro cuerpos alegóricos que representan la Historia, la Náutica, el Valor y el Estudio. No falta el globo terráqueo con el lema ‘Non plus Ultra’. Es decir, ‘No más allá’, escrito sobre una cinta rasgada por un león como símbolo de ‘la superación de parte del navegante de los que se creían los límites de la Tierra’. En lo alto, la figura de Cristóbal Colón arrodillado. Tras él, una escultura alegórica a la Fe.



En cuanto a su primera tumba, a principios de este año fue cuando, mediante un plano elaborado por un monje franciscano y la confirmación de un georradar, pudo ser localizada. (Mi hijo, Alexis Ramos Brusíloff toma las fotos para este artículo en el Listín).

Tumba

La primera tumba de Colón estuvo en el desaparecido convento de San Francisco, en una capilla que se cree ocupaba todo el ancho de la (actual) calle Constitución y parte de donde hoy día funciona un banco. Desde el monumento a Colón, para llegar a ese punto hay que tomar la Acera de Recoletos, cruzar la Plaza de Zorrilla y seguir por la calle Santiago hasta la calle Constitución, que queda a la derecha.