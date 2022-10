Anécdotas de despistes: ajenos y propios

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

¿Quién que es no ha tenido un despiste? ¿Recuerdas alguno? Sean ajenos o propios, contarlos o escucharlos hacen sonreír o reír aunque la reacción, al momento de ocurrir, haya sido muy distinta. Me levanté pensando en ellos así que, solo por hoy, cambio la tónica de la columna. Aquí van algunos.

En búsqueda del celular

‘¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Lo dejé aquí, en esta mesa’, dice con ansiedad una joven empresaria al personal en su entorno. La búsqueda empieza, mientras se miran unos a otros hasta que, de repente, alguien grita: ‘¡Míralo ahí! ¡Debajo de tu brazo!’ ¿Te imaginas la vergüenza que pasó por tal despiste?

Estado de cuentas de la tarjeta de crédito

‘¿Y qué es esto?’, me pregunto al notar un cargo por Financiamiento en el estado de cuentas de mi tarjeta de crédito. ¿Financiamiento? Pero si pago siempre la suma total. Antes de quejarme al banco busco el estado anterior y ¡vaya sorpresa! Ahí está. La suma que pagué no era la del balance, sino la del ‘saldo promedio diario de los consumos del mes’. Por tal despiste casi me da un ‘yeyo’.

‘Una mujer me miraba y miraba…’

En un pueblo cercano a la capital, donde los mortuorios se celebran en las casas, una señora de edad madura notó que una mujer sentada frente a ella la ‘miraba y miraba. Pensé que tenía mal abotonada la blusa, así que tapé los botones con las manos’. Al salir comprobó que ese no era el caso. Es en la casa cuando, al quitarse los zapatos, descubre el porqué de las miradas: tenía en cada pie ¡un zapato diferente!’ Por cierto, de este tipo de despistes conozco otro par de casos, pero de hombres. Asimismo, de una doña que, por despiste, se puso una media corta en un zapato tennis. El otro se fue sin media y así anduvo media hora por el supermercado.

‘¡Paren la maleta, paren la maleta!’

En Italia, enviada en 1997 por el Listín para escribir reportajes de varias empresas, llego al aeropuerto de Milán para tomar un avión hasta Bologna y, de ahí, en auto a Módena. La empleada de la aerolínea me chequea cuando, de repente, la escucho gritar (en italiano) ‘¡Paren la maleta!¡Paren la maleta!’ Sí, la mía. ¿Qué pasa? ‘Solo hay un vuelo a Bologna, y es a esa hora, pero de la noche’. Me quedé estupefacta. Regresé al hotel, dejé guardada la maleta e hice hora caminando por Milán. Por tal despiste fueron tres los taxis a pagar en ir y volver al aeropuerto.

Envases parecidos

Una mujer cincuentona arreglándose el pelo en su casa, en vez de coger el spray fijador lo que agarra es un envase de igual tamaño colocado de momento a su lado. Cuando va a apretar el botón se pega un susto. Estuvo a punto de rociarse con un insecticida. ¡Vaya despiste!