Cáncer de mama, más que una enfermedad hereditaria

Bernadette Sánchez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Una de cada ocho mujeres padecerá de cáncer de mama, y octubre, el mes dedicado a la concienciación de esta enfermedad, es una excelente oportunidad para destacar aspectos de este problema de salud, como son factores de riesgo y detección oportuna.

De igual manera es importante aclarar algunos mitos que están muy lejos de ser una realidad. Sobre estos tópicos habla Mirna Santiago, jefa del Servicio de Cirugía Oncológica del Instituto de Oncología ‘Dr. Heriberto Pieter’, quien orienta a la población sobre la importancia de la asistencia oportuna a los centros de salud para las evaluaciones y tamizajes que contribuirán a una detección temprana.



En República Dominicana el cáncer de mama ocupa el primer lugar, tomando como referencia las estadísticas del Registro Hospitalario de Tumores del referido instituto correspondiente al período 2019–2020. “Se evidenció una alza en 2019 y en 2020 hubo menos captación de pacientes por el impacto del Covid, ya que la gente no asistía a consulta”, especifica la especialista.



Según las estadísticas de este registro durante 2019 se detectaron 643 nuevos casos de cáncer de mama de un total de 2,375 casos de diferentes tipos de cáncer, mientras que en 2020 se detectaron 522 nuevos casos de cáncer de mama de un total de 1,668 patologías malignas. Aquí se puede evidenciar la baja de casos.

Sobre la causa de este cáncer

¿Pero que origina el cáncer de mama? A esta interrogante Santiago responde que entre un 5% a un 10% está definido por factores genéticos, descendientes de madre, abuela, que hayan padecido la enfermedad. El resto lo atribuye a factores ambientales, como la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, mujeres que no han tenido una gestación (que no se han embarazado), pacientes postmenopáusicas que han tenido terapia de reemplazo hormonal, menarquia temprana (menstruación a edad temprana). La mayor población de cáncer de mama encuentra el principal factor en las alteraciones hormonales, ya sea estrógeno o progesterona.



Pero la especialista asegura que el primer factor es ser mujer. “El hecho de ser mujer predispone a padecer cáncer de mama”. No obstante, también dice que esta enfermedad no es exclusiva del sexo femenino, ya que un 1% de la población masculina puede padecer la enfermedad, una realidad que puede tocar a cualquier hombre y que aún no es asimilada por la población.



Por otro lado, Santiago sostiene que hay factores que protegen contra el cáncer de mama como es la lactancia materna, ya que durante este período los estrógenos y progesteronas disminuyen y contribuyen en la protección de esos cambios hormonales bruscos. Además, la leche materna tiene bondades para la buena salud del bebé.



Santiago asegura que el cáncer de mama es más frecuente en la raza blanca debido a los estrógenos y la progesterona. Hay una tendencia a la obesidad. No obstante, informa que el cáncer de mama ocupa el primer lugar en muchos países afroamericanos.

MITOS

En torno al cáncer de mama existen algunos mitos que muchas personas dan por sentado y que escapan a la realidad.



Uso de antitranspirante: No hay relación del uso de antitranspirante con cáncer de mama, lo que si se ha orientado a la población es de que utilicen desodorantes que no contengan aluminio, pero es más por un tema de que las glándulas sebácea no se obstruyan y así evitar la hidradenitis.



Golpes en la mama: Tampoco hay una relación de un golpe en el seno con cáncer de mama. Normalmente la paciente encuentra un tumor luego de un trauma mamario y entiende que apareció luego del golpe, pero ya tenía la lesión.



Consumo de café: Tampoco el café tiene una relación con el cáncer de mama, inclusive, este es un antioxidante que ayuda a liberar los radicales libres, es más bien protector.

Recomendaciones

Hay factores de riesgo no modificables como son la edad, la raza, factores genéticos, entre otros. Pero hay otros factores de riesgo que sí son modificables y tienen que ver con llevar hábitos de vida saludable para reducir las posibilidades de desarrollar cáncer de mama.



En este sentido la doctora Santiago ofrece algunas recomendaciones como tratar de mantener un índice de masa corporal disminuido (un peso adecuado), lo que se logra a través de una alimentación sana, evitando los azúcares y limitar el consumo de carbohidrato.



De igual manera, recomienda hacer de 30 a 45 minutos diarios de ejercicio, salir del sedentarismo y realizar terapias de relajación para disminuir los niveles de estrés.



Por otro lado, la doctora Santiago hace mención al consumo de carne roja, debido a que se dice que está relacionada con ciertos tipos de cáncer, no solo con el de mama. “Hay una paranoia con el consumo de carne roja y es oportuno mencionar que la misma en sí no guarda relación con el cáncer, la que realmente incide en esta enfermedad es la carne roja procesada. La carne roja contiene nitrito y cuando se procesa esta se convierte en nitrosamina que es un potencial cancerígeno”, advierte. También menciona los embutidos que estén relacionados al cáncer.



La especialista hace otras advertencias relacionadas al envase de los alimentos que contienen conservantes. En este sentido hace un llamado a sustituir los alimentos que vienen en envases enlatados para evitar la oxidación de los metales, por alimentos que vienen en envases de vidrio. Además, hay alimentos que contienen mucho preservantes.

Sobre octubre, Mes de la Concienciación del Cáncer de Mama

Esta es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es crear consciencia y sensibilizar sobre este problema de salud, así como aumentar la atención y el apoyo a la detección precoz y tratamiento de esta enfermedad. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, donde instituciones alrededor del mundo, la sociedad civil y personas en particular se unen realizando diversas actividades, haciendo un llamado de atención.