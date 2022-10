Importancia de que el profesional de la Psicología tenga una buena salud mental

Carmen Virginia Rodríguez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Preocupada y alarmada, sí. Porque ver situaciones que desmeritan la profesión que tanto amamos, que muchos respetamos, y que tanto ha costado para poder llevar a un sitial de respeto, es muy complejo.

El psicólogo, ante todo, es un ser humano, por supuesto, pero con más razón, por ser como cualquiera persona, pero con formación para trabajar y ayudar a estabilizar a otros seres humanos, tiene el compromiso de ser guía y luz tanto para sí mismo como para sus pacientes.



Y para entendernos mejor, pongo este ejemplo, el hecho de que un oncólogo sea oncólogo, no significa que está exento de padecer de cáncer, pero si eso pasa, éste sabría dónde ir a buscar su tratamiento. Entonces, si un psicólogo necesita ayuda psicológica, debe buscar la ayuda donde es, y este lugar definitivamente, no son los medios de comunicación.

El tema lo trato porque tengo la convicción de que todas las profesiones ejercidas con responsabilidad y profesionalidad merecen y se han ganado el respeto, ya que el que se dedica a estudiar y a formarse se lo ha ganado. Sin embargo, las profesiones y especialidades que tienen que ver directamente con la salud del ser humano, sea esta física o a nivel psicológico, tienen en su haber una responsabilidad doble, ya que implica la vida misma de esa persona.

Hablemos de lo que es mi área de competencia: la Psicología. Cuando años atrás se hablaba de estudiar esta carrera, venían varios comentarios: “con esa carrera la gente se muere de hambre”, “cómo la gente va a cobrar por ayudar a otro” ... Ambos planteamientos erróneos. Como profesión se ha demostrado que sí es un medio del que se puede vivir y por supuesto, como trabajo que es, hay que cobrar.

Hoy día, que se ha demostrado y visibilizado la importancia y relevancia que tiene y ha tenido la salud mental, que, de hecho, da pena que se haya puesto más en evidencia a partir de dos años de una calamidad como el Covid-19, vemos cómo estudiar y querer ser psicólogos y terapeutas se ha “puesto de moda”.

Que no sea una moda

Pero desde mi punto de vista, la Psicología no puede ser una moda, no puede ser un relajo. Ser psicólogo es una gran responsabilidad. El psicólogo no puede estar en los medios, haciendo y diciendo cualquier barbaridad solo para buscar bocina o darse a conocer. Estamos siendo testigos de cómo, sobre todo, psicólogos noveles, tal vez por causa propia de la inmadurez, desmeritan esta profesión, que algunos atesoramos y cuidamos por respeto a la materia prima de nuestra profesión, que es el ser humano.

El ser humano tiene que estar por encima de cualquier interés, económico o de reconocimiento que pueda tener el que se llame profesional de la salud mental. El ser humano, que es con quien trabaja el psicólogo, amerita un respeto, tanto a los y las pacientes, como a él o a ella misma.

La autora es M.A. Grupo Profesional Psicológicamente