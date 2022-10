¿Por qué hay que vacunarse contra la gripe?

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Con la llegada del otoño se inicia la vacunación contra la influenza, o gripe que, por cierto, no tiene nada que ver con el resfriado común. Nos protegemos así contra esta enfermedad que afecta principalmente en los meses de invierno. Si bien la efectividad de la vacuna puede variar según quien la recibe (señalan los CDC), vacunarse puede evitar que uno contraiga la enfermedad o, si se contrae, que sea más benigna. La ciudadanía en general debería de vacunarse, sobre todo aquellas personas con afecciones de salud crónicas (quienes sufren del corazón, diabéticos, etcétera), también mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, personas que trabajan o viven con enfermos...

Mi experiencia con la vacuna

Llevo varias décadas poniéndome la vacuna contra la influenza. Si no me equivoco fue traída por vez primera a un consultorio de Santo Domingo por el médico alergista Antonio Castillo. Desde entonces, a dicho consultorio acudo cada año con ese fin. La semana pasada ya Ana, secretaria del doctor Castillo, me avisó que tienen la vacuna. Confío en ponérmela esta semana. Soy de las personas a quienes la vacuna ha hecho efecto en un cien por ciento. Conozco otras, con problemas de asma, por ejemplo, en las cuales su efecto es parcial: atenúa los efectos de la gripe que contraen. Más vale precaver que tener que remediar. ¿Quieres comunicarte con Ana? Llámala al 809-541-1991. Está en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González.

Para el equipaje de mano, ¿reservar espacio?

¿Viajas en la aerolínea Condor? A partir del 1 de noviembre, si quieres asegurar espacio para tu equipaje de mano en el compartimento superior del avión tienes la opción de reservarlo. Eso sí, pagándolo. La tarifa será variable, pero según parece será a partir de los 9.99 euros. Así leí en Tourinews. Un gasto más para tu presupuesto, porque al fin y al cabo uno trata de viajar lo más cómodo posible.

‘Panyuca’ de Monción: casabitos artesanales

El casabe me gusta crocante y que, envuelto en plástico, venga en envases de cartón. Así ocupa menos espacio y se organiza mejor en la cocina. Entre aquellos que tienen tales características ahora estoy comprando el que hacen en Monción. Le llaman además ‘panyuca’. Son ‘casabitos artesanales’ de la marca Casabi. Me encantaron. Todos están ¡crocantes! Los presentan redondos y pequeños en cuatro paquetes dentro de una alargada caja de cartón. No se puede pedir más.

‘Retro jazz’ en Centro León

Este viernes 7, en el Patio Caribeño del Centro León, en Santiago, presentarán ‘Retro jazz de cerca’. La entrada es libre, así que llega temprano. Empieza a las 8:00 de la noche. El grupo Retro Jazz combina canciones dominicanas populares con jazz, bossa, funk y otros estilos relacionados al jazz.