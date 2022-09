Festival Nacional de la Mejorana

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

“Guararé, Guararé, Guararé, yo me voy para Guararé” canción dedicada a uno de los distritos de la provincia de Los Santos (Panamá), de la autoría de Ricardo Fábrega. Nunca pensé que iba a conocerlo y mucho menos participar en el 70 Festival dedicado a la Mejorana, instrumento cordófono de cinco cuerdas, parecido a la guitarra.

Gracias a Shoshanna Levy que, por sus finas atenciones, me puso en contacto con Luis Carlos Ceballos Leguízamo (Chino), descendiente de una familia portadora de tradiciones, para que me llevara a Guararé y regresara conmigo a la Capital luego de la actividad porque, según ella, no me podía perder todo lo que iba a suceder allí. Partimos el sábado a las 6:00 de la mañana desde Albrook Mall en un autobús por cuatro horas.

Solo hicimos una parada técnica a mitad de camino y aproveché para comprar quekis, queque o kekes, que tiene un sabor parecido al “bombón de melao” que elaboran en Imbert, Puerto Plata, pero creo que la receta de este último, no incluye coco. ¡Delicioso!

¡Llegamos! Y caminando hacia el Hostal Villa Victoria me encontré con Omar Falcone, un artesano de cutarras, chancletas de cuero de vaca que usan los campesinos panameños en su diario vivir y que en nuestro país se llamaban, porque la cultura se transformó, “caizapollo” para hombre, confeccionado en lona y “guaimama” para mujer, esta última hecha de goma de carro que a lo moderno tenían un estilo “Norkina”.

Ya Víctor Leguísamo, mi compañero de estudios, me estaba esperando para el recibimiento, mientras husmeaba a mi alrededor visualizando todo el aparataje de los puestos de artesanías con identidad, el vecindario a donde iba a pernoctar, y disfrutar escuchando a 15 metros a Ulpiano Vergara y Osvaldo Ayala.

Las gracias inmensas a Gisela Yi y sus hijas, a Víctor y su familia, a Gloria Fei Gómez y sus acompañantes que me transportaron de regreso en un minibús, junto a personas que disfrutan de los viajes en grupo conociendo las diferentes ciudades, participando en actividades educativas, ecológicas y culturales, en un ambiente sano y divertido.