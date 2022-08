Jardín Botánico Nacional: una institución vinculada a la colaboración internacional y el desarrollo científico en RD

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiario.com

Santo Domingo

Al arribar hoy a su 46 aniversario, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) celebra los buenos resultados de una de las acciones institucionales que han fortalecido su misión como guardián y promotor de la flora de República Dominicana: la valiosa relación que ha mantenido por décadas con jardines botánicos y universidades extranjeras, así como con renombrados investigadores alrededor del mundo.



Entre ellos figuran el New York Botanical Garden, el Missouri Botanical Garden, Montgomery Botanical Center, Fairchild Botanical Garden, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Sur de Illinois y la Universidad de Florida, en Estados Unidos.



También el Museo Botánico de Berlín en Alemania, el Royal Botanic Gardens (KEW) de Reino Unido y la Universidad Nacional de México, entre otras.



"Estas colaboraciones han sido transversales a la investigación, la conservación y la educación, tres ejes estratégicos bajo los que se rige el JBN", indica la bióloga Betsaida Cabrera García.



Numerosos proyectos y publicaciones son el resultado de esta colaboración, contribuyendo por décadas al aumento del acervo científico del país, señala la técnica de Producción y Manejo de Semillas del JBN.



"Los proyectos desarrollados en el país han permitido un intercambio de conocimiento bidireccional, la adquisición de habilidades y una mejor formación por parte de los técnicos del JBN", afirma.



Además -sigue Cabrera-, han facilitado el enriquecimiento de las colecciones del Herbario Nacional, "donde cada año se suma una gran cantidad de especímenes botánicos recolectados por el equipo del Departamento de Botánica, a cargo del biólogo Teodoro Clase, y en conjunto con estudiantes e investigadores extranjeros".



BUENOS INTERCAMBIOS



Francisco Jiménez, subdirector técnico del JBN, señala que la biblioteca de la institución es uno de los centros de documentación en el area de botánica, ecología, conservación y etnobotánica más amplio de la región del Caribe, producto de las colecciones del jardín y del intercambio internacional de literatura científica.



Destaca los proyectos en conjunto con el Jardín Botánico de Miami, el Fairchild Tropical Botanic Garden y el Montgomery Botanical Center, así como los trabajos con la Fundación Mohamed bin Zayed, con sede en Abu Dabi, que los ha apoyado en proyectos de conservación de palmas.



El Kew Gardens fungió como entidad asesora en la creación del banco de semillas del JBN, el más completo del Caribe. Una de las publicaciones más recientes del jardín, “Árboles Autóctonos de la República Dominicana: características de conservación y propagación para una reforestación sustentable”, forma parte del proyecto "Salvaguardando los bosques amenazados de La Española", financiado por el KEW.



Los investigadores extranjeros que viajan a los campos y áreas protegidas y colectan para sus investigaciones han aportado también a la colección del herbario del JBN.



"Con el Jardín Botánico de New York hemos tenido una relación primaria en el intercambio de especímenes. Las relaciones internacionales también nos han favorecido en la identificacion de muchas especies que hemos tenido indeterminadas", sostiene Jiménez.



El Museo Botánico de Berlín fue el padrino asesor, en materia de etnobotánica, del Sendero Educativo Taíno (a través de Marítima Dominicana). Allí, en Berlín, se han formado técnicos locales.



La bióloga Claritza de los Santos, encargada del departamento de Horticultura, resalta los cursos y entrenamientos aquí y en el exterior en los que participan técnicos del JBN, gracias a las relaciones internacionales.



Apunta que para la creación de la Lista Roja de las especies en peligro recibieron a expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), "que nos entrenaron para hacer las difernetes evaluaciones en el campo de esas especies".



Como dice Jiménez, las relaciones internacionales también fueron clave en la organización del IX Congreso Latinoamericano de Botánica, celebrado en Santo Domingo en 2006. "Ahí tuvimos contacto con muchísimos especialistas del mundo y enganchamos muchos proyectos".



De igual forma, el JBN valora lo que representó para el país, a partir de 1980, el apoyo y las investigaciones del estadounidenseThomas Zanoni, mentor de muchos botánicos dominicanos.



PUBLICACIONES. El buen trabajo de investigación que se hace en el JBN les ha permitido formar parte de publicaciones internacionales importantes, como la revista Farmacopea Vegetal Caribeña. Sobre la revista del jardín, Moscosoa, muchos científicos internacionales muestran interés en publicar "porque es una revista importante en América Latina", apunta Jiménez.



La dedicatoria de especies a científicos dominicanos es otro signo de la calidad del trabajo que se realiza en el JBN.



El jardín también forma parte de la Asociación Latinoamericana de Botánica y la Red de Herbarios de Mesoamérica. Jiménez, actual representante local, es el encargado de impulsar la divulgación de las investigaciones botánicas locales.



ESTE LUNES. Como parte de la celebración por su 46 Aniversario, este lunes 15 de agosto la entrada al jardín es gratis (menos para el mariposario y el paseo en tren). El martes 16 se laborará en horario normal y el miércoles 17 las puertas abrirán a partir del mediodía, pues el JBN celebrará en la mañana una misa de acción de gracias y premiará a los servidores meritorios y de trayectoria.



ENTRE LOS MEJORES. Cuando el Kew Gardens incluyó al Jardín Botánico de Santo Domingo entre los 10 mejores del mundo, a finales de la década de los 90, no existía relación entre ambas entidades.



"El Kew hizo una evaluación sobre los jardines botánicos del mundo; vinieron y evaluaron. No teníamos relaciones con ellos entonces. Ellos hicieron esa evaluación según los componentes de cada jardín: las investigaciones científicas, la parte de educación ambiental, los componentes de conservación, las colecciones vivas, el áera verde, las publicaciones cientificas...", explica Jiménez.

GESTIÓN ACTUAL. El director del JBN es el ingeniero Pedro Nolasco Suárez, quien ha manifestado en diversas ocasiones que trabajan para que el jardín siga siendo el espacio verde favorito de la familia dominicana.