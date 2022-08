Evaluación neumológica, su importancia durante y después del Covid

Bernadette Sánchez

Especial para LD

Santo Domingo

La pandemia por el Covid-19 ha dado una alerta respecto a la importancia de acudir al neumólogo aun no se presente ningún síntoma de afección en el aparato respiratorio. Antes de este problema de salud, el cual vino a revolucionar al mundo, las personas solo acudían al médico si sentían malestares en el aparato respiratorio (tos, fiebre, expulsión de secreciones, entre otros).

La neumóloga María Nicida Beltré recomienda que después de la pandemia las personas que han padecido la infección viral por Covid-19, aun siendo asintomáticos, se realicen sus chequeos. “Y aquellas personas que piensan que no la han padecido es de suma importancia realizarse una evaluación neumológica con todas las analíticas y procedimientos de lugar para descartar cualquier trastorno, evitarlo o tratarlo a tiempo.

En este sentido es oportuno destacar que el 40-45% de la población puede hacer la infección de manera asintomática y pudo haber desarrollado una neumonía totalmente silente que pasa desapercibida. Pero de la misma queda evidencia al momento del paciente someterse a un estudio médico como la tomografía. Así asegura la especialista. “La evaluación con tomografía es necesaria porque de esta manera nos podemos dar cuenta de qué ha sido afectado o de qué ha quedado producto por el Covid-19”, dice.

De aquí se desprende la necesidad de acudir al neumólogo para realizarse una evaluación neumológica y así comprobar si una persona ha padecido o no la enfermedad. “Los pacientes asintomáticos son el mayor problema, porque son los mayores propagadores y pueden tener mayor o igual daño pulmonar que los pacientes sintomáticos o muy enfermos”, asegura Beltré. De igual manera advierte que la ausencia de síntomas no significa que no haya daños en los órganos, especialmente en el pulmón.

¿Qué pasa con los órganos del sistema respiratorio después del Covid-19?

La especialista asegura que los pulmones pueden quedar con lesiones físicas, anatómicas y funcionales tanto de manera transitoria como permanente, por lo que insiste en realizar estudio de tomografía, pruebas de función pulmonar y fisiatría respiratoria, la cual permite mejorar la capacidad respiratoria y mantener todos los órganos del cuerpo funcionando de mejor manera. “Sabemos que un órgano mal oxigenado tiene grandes consecuencias y futuras enfermedades, y es necesario hacer pruebas de función pulmonar y, del resultado de ésta depende el ciclo de fisioterapia ventilatoria”, dice la especialista.

Importancia de la evaluación preanestésica

Es indispensable que toda persona que vaya a someterse a un procedimiento médico bajo anestesia, se realice antes una evaluación por neumología.

Ésta permitirá ver la condición física y funcional de los pulmones, y será la que determine si está apto o no, o si necesita tratamiento previo al procedimiento. También se puede advertir cualquier hallazgo. Esta evaluación permite evitar diagnósticos errados para el paciente, familiares, para el médico y para la institución médica donde se realice el procedimiento, explica la neumóloga.

Por otro lado, también se evitan diagnósticos como neumonía adquirida en el centro hospitalario, también denominada nosocomial; neumonías graves, por hallazgos de una tomografía realizada después del procedimiento.