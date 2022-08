En verano New York es seco y RD es húmedo

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Me ha pasado un par de veces que cuando estoy en New York en verano no soporto el calor y la gente me dice que eso es psicológico, que es la humedad y quieren tranquilizarme diciéndome que en República Dominicana es peor. En pocas palabras, me he sentido incómoda, porque siento que se me baja la presión y me acuartelo.



Gracias Jean Suriel

Pues me comuniqué con el analista meteorológico por mensaje directo de Instagram y me aclaró las dudas. Me informó que República Dominicana está en el Trópico, por lo que generalmente es húmedo, y Nueva York está cerca de la zona polar y el calor es seco. Es lamentable que los habitantes no conozcan el motivo y estén confundido.

Hipertermia

Es el aumento de la temperatura corporal por incidencia del calor, que combinado con la sequedad del ambiente genera dificultades en los órganos internos, como los riñones, el corazón y los pulmones. Ya que sé qué es lo que me sucede en los meses de julio y agosto no me verán en la Gran Manzana, ni siquiera “divertirme con encanto y con primor, tampoco bailando “Un verano en New York” y mucho menos “Fiesta folklórica quiero”. La primera sirimba me iba a dar en Jersey City, antes de abordar el barco que hace un recorrido por la parte baja de Nueva York.



Llegué a RD

Desde que abordé el carro de mi hijo Yhovanny sentí “un vaporizo”, a los tres días salí a hacer diligencia, en pleno sol y no sentí ninguna reacción. Hay que hidratarse con agua mineral, usar filtro solar, ropa fresca y una actitud positiva.