Bob Cai destaca importancia de fibra digital en Latam

Cancún, México

Durante el Congreso Latam ICT 2022, Bob Cai, presidente de la Unidad de Negocios de Operadores de Huawei Latinoamérica, impartió una conferencia magistral titulada ‘Fibra digital, iluminando Latam Digital’, definiendo y elaborando la connotación de fibra Ddigital.

Hizo un llamado para llevar fibra digital a cada hogar, cada empresa y cada nube para construir una Latam mejor conectada.

La digitalización avanza rápidamente. El índice de transformación digital de LATAM ha aumentado un 50% de 2020 a 2021. El Covid-19 también redefine el valor de la conectividad. Las redes significan más para el desarrollo social y económico, y son fundamentales para asegurar la continuidad del trabajo, la producción y la educación, facilitando la recuperación de la sociedad.

Las fibras y las direcciones IP son dos pilares fundamentales para la construcción de redes. Según las predicciones de Omdia, la tasa de cobertura de fibra en Latam superará el 60% en 2026. La fibra en todas partes pronto se hará realidad. Al mismo tiempo, en la nueva era “Todo conectado”, varios dispositivos conectados, como dispositivos portátiles y robots industriales, generan cientos de miles de millones de conexiones, que requieren direcciones IP masivas. IP en Todo se está materializando.

Huawei trabaja con socios de la industria para definir la fibra digital, liberando aún más el valor de las conexiones de red y facilitando la actualización digital en Latam.

Técnicamente, la fibra digital tiene tres ventajas:

1. Inteligente: La Fibra Digital utiliza más de 20 algoritmos para reducir los costos de construcción, mejorando la eficiencia de planificación en 10 veces.

2. Plug and play: La Fibra Digital utiliza QuickConnect, una tecnología líder en la industria para reducir la dificultad de construcción, mejorando la eficiencia de implementación en un 70%.

3. Visible y rastreable: La Fibra Digital utiliza el reconocimiento inteligente de imágenes y las innovadoras tecnologías de iris de fibra, lo que hace que los recursos tontos tradicionales sean visibles y rastreables y logran operaciones y mantenimiento digitales. Comercialmente, La fibra digital tiene 3 escenarios de aplicación clave:

La fibra digital proporciona conexiones domésticas premium para hacer más rica la vida digital de las personas. En primer lugar, la rápida cobertura de fibra se logra a través de Fiber to the Home (FTTH), lo que ayuda a que miles de residencias se conecten. Luego, a través de Fiber to the Room (FTTR), las redes de fibra se extienden aún más a cada habitación, logrando fibra en todas partes y permitiendo a los usuarios disfrutar de la mejor experiencia.

Fibra digital a la empresa proporciona líneas privadas diferenciadas para empresas. En respuesta a los requisitos diversificados de las pymes, ofrece la oficina básica, y los requisitos de conexión.