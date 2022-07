El 70 % de los dominicanos usa redes sociales. ¿Aplicas el marketing D2C?

Jóseam M. Laboy

Santo Domingo, RD

Desde hace unos años, un nuevo modelo de hiperconectividad e información irrumpió en nuestra sociedad, apalancado -entre otras cosas- por las redes sociales. Esta nueva forma de conectarse ha vuelto la comunicación, la publicidad y el marketing un tanto desafiantes.

Las redes sociales se caracterizan por los constantes cambios que viven. Cambian las tendencias, la plataforma, los formatos, el lenguaje. El usuario promedio se aburre cada vez más rápido y una marca que se quede en su zona de confort no tendrá resultados significativos. Por esto, el marketing D2C (direct to consumer) tiene más importancia que nunca. Se trata de generar una relación directa con el consumidor, con la persona. Apelar a la empatía y las emociones, humanizar la marca. Después de todo, detrás de una marca siempre hay personas.

En este sentido, las redes sociales juegan un papel fundamental, por su accesibilidad, inmediatez y bajo costo. De hecho, es uno de los principales canales que utilizamos. Ya sea para mantenernos en contacto con amigos y familiares, hacer compras de productos o servicios, o mantenernos informados con las últimas noticias.

Acorde a Global Web Index, el 60 % de la población mundial (4,55 mil millones de personas) utiliza redes sociales. Cada persona es usuaria activa, en promedio, de 7 plataformas por mes, durante casi 3 horas diarias. Solo en República Dominicana, la cantidad de usuarios asciende a 7,60 millones, el equivalente al 70 % de la población, y cada año aumenta un 9 %.

¿Te imaginas la cantidad de datos que se generan? ¿Cómo hace una persona para analizarlos, al mismo tiempo que extrae insights relevantes que impacten en los resultados de negocio? La respuesta parece un tanto evidente, pero si no contamos con tecnología es imposible. Sin tecnología, se pierde información de valor sobre ese consumidor: sus gustos, preferencias, comportamientos, inquietudes, etc. Así, difícilmente se podrán ejecutar tácticas de marketing D2C y, al no personalizar los mensajes, la persona se termina yendo con la competencia. Con plataformas como las que facilitamos desde Bunker DB se automatizan tareas manuales, y los equipos de trabajo pueden enfocar su energía en obtener información cualitativa a partir de los datos que obtienen de sus redes sociales.

Las marcas deben comprender a sus seguidores y planificar en función de lo que realmente quieren y necesitan. Las métricas a monitorear para saber si vas por buen camino dependerá de cada etapa del customer journey. Pero lograr un alto porcentaje de interacciones (engagement rate) es un buen indicador.

El autor es Business & Sales Director Caribbean de Bunker DB