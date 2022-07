María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Europa se quema, el calor ha provocado numerosos incendios en varios países, los habitantes no encuentran tregua, el calor sofocante los aplasta, las muertes por golpes de calor aumentan cada hora.

En Londres, la pista de su principal aeropuerto, se derritió en varias partes, lo que obligó a suspender numerosos aterrizajes. El aire acondicionado, un implemento que en América es común, en Europa, que generalmente no sufre veranos agobiantes, no es utilizado por la generalidad de la población. En estos días, estos aparatos se agotan en las tiendas. Inglaterra, ajena a este infierno, se derrite prácticamente. La temperatura no baja de cuarenta grados.

Nosotros en nuestra isla, acostumbrados al calor, estamos también sufriendo, pues el polvo del Sahara provoca más calor. A todo esto, la subida de la luz eléctrica ha provocado una crisis mayúscula en los hogares. En este país, el aire acondicionado es una necesidad, no un lujo. Afortunadamente el Poder Ejecutivo ordenó dar marcha atrás al aumento del precio de la energía. Todos a una hemos aplaudido esta medida. Es un abuso de marca mayor aumentar la tarifa, precisamente cuando el calor aprieta y la necesidad de abanicos y aires acondicionados se hace perentoria.

Hoy la prensa delata que los ejecutivos del establecimiento eléctrico ¡se aumentaron los sueldos! a costillas de los sufridos contribuyentes. Esperamos que el Presidente ordene la reducción de estos descarados aumentos.

Los apagones continúan, hay sectores en donde la luz se ausenta por horas, este fallo parece que no tiene cómo cesar.

El cambio climático azota sin piedad, el planeta arde, solo un cambio en la conciencia de los países más desarrollados ¡frenará el infierno!