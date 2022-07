¿Se está ‘abombando’ la tapa del celular?

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Hace unas cuantas semanas empecé a tener problemas para tirarle fotos a material en el celular. No le di mente hasta que me percaté que el problema residía en que, justo donde tenía que presionar, estaba algo ‘abombado’. Me recomendaron llevarlo a chequear a uno de los puestos de celulares en Plaza Central. Allí me enteré del peligro al que había estado expuesta. La batería se había mojado y en cualquier momento hubiera podido coger fuego. Me quedé de una pieza. ¿Cómo se mojó? El agua es enemiga del celular. Exponerlo a ésta puede provocar hasta una desgracia. ¿Te imaginas si coge fuego mientras se tiene junto al oído?

Réplica en miniatura hecha en 3D de una silla

Original la forma en que Andreas De Camps Germán está dando a conocer la apertura de su estudio de diseño internacional multidisciplinario AD: mediante el envío de una réplica en miniatura hecha en 3D de una silla diseñada por la firma. Confieso que es la primera vez que tengo en mis manos algo impreso en 3D. Es tan linda que ya acompaña recuerdos de viajes y otros adornos pequeños en una vitrina. ¡Éxitos Andreas!

Festival para familias con niños

¿Tienes hijos/as pequeños/as? Este fin de semana tienes la oportunidad de entretenerlos con muy diversas opciones de juegos y de recreaciones. Es que en el Parque Iberoamericano se celebrará el festival de verano Playtown. Entre las actividades habrá shows de magia y títeres, sesiones de Cuentacuentos con Anya Damirón, pinta caritas, toro mecánico, piscina de botes y otras atracciones. Asimismo, bazares y food court. La información, enviada por la revista Tobogán, informa que la creadora de Playtown es Aurora Viñas. Las entradas las consigues en el Cafecito del Parque Iberoamericano, o a la entrada de éste. También online, en la plataforma tix.do.

Convocan VIII Bienal Iberoamericana de Diseño

¿Eres profesional del diseño? De interiores, industrial, gráfico… En caso afirmativo sabrás que con regularidad se celebra la Bienal Iberoamericana de Diseño, a la cual han asistido representantes de República Dominicana en varias ocasiones. Para este año ya abrió su convocatoria, hasta el 7 de agosto. Contará con unos 300 proyectos (de América Latina, España y Portugal) en su exposición principal y en la galería online. La semana inaugural de la BID 22 será del 21 al 25 de noviembre. Entre las categorías incluidas están Diseño para el Desarrollo, Diseño y Ciudad, Diseño para Todas las Personas, Diseño y Cultura…

España: bares fijan tiempo de clientes en terrazas

Novedad en algunos bares de Bilbao y Barcelona, España: fijar el tiempo que el cliente puede permanecer en sus terrazas, según lo que consuma. (Lo leí en Tourinews). Un café: 15 minutos; una caña (cerveza), 25: una copa, 35; un bocadillo: 40. ¿Se acabará el ‘hacer hora’ en los bares?