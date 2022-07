La gran cocina latinoamericana paso a paso

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Mi columna no es complaciente, es educativa y crítica, pero constructiva, no para hacer daño. Soy curadora de contenido y debo asumirlo con responsabilidad, no puedo quedarme callada.

Estando en el apartamento de mi querida Liria, quise “peinar” los libros con diferentes títulos temáticos que descansan en su alcoba y me interesó el que lleva por título mi columna de hoy. No sé si llamarle a Itos Vázquez autora o compiladora, ya que ella se hace llamar “escritora” y todavía no me explico la razón.

En la presentación Itos, con una experiencia de 25 años en el área, señala que con este libro pretende “hacer un recorrido, desde México y las Antillas hasta la Patagonia, en el que se produzca el encuentro con las recetas más populares y emblemáticas de cada país. He viajado por estos países aprendiendo y disfrutando de su espléndida cocina”.

Al hojear su libro observo la parte que le dedica a la República Dominicana y no sé a quién consultó, porque, además de ser dominicana, me he preocupado sobre la cocina de mi país y cuando leo las siete recetas fue pasable la de moro de habichuelas (perejil y laurel), bacalao guisado (perejil) y pollo al limón (perejil). En los ingredientes de la receta del moro de habichuelas se escribe “frijoles” y lo que hace es crear confusión, porque en la región del Cibao es que se le dice frijoles a este tipo de legumbres.

Ahora me “desayuno” con estas recetas que la compiladora Itos escribe que son dominicanas: caviar de berenjena, sopa de cangrejo (perejil), colombo de cabrito (perejil) y pato borracho (perejil).

Hice énfasis con el “perejil”, porque esta planta no forma parte de las hierbas aromáticas que se utilizan para condimentar en la cocina dominicana, por lo que las editoras internacionales y sus compiladores deben tener más cuidado cuando investigan, porque en la República Dominicana tenemos como sazonadores naturales el orégano, cilantro ancho o sabanero, recaíto o verdura, ajo, cebolla, puerro y una riqueza gastronómica que le faltó investigar: el sancocho, la “bandera dominicana”, el mangú, el sancocho de habichuelas, el asopao, etc.

Ella escribe que en Panamá los platos típicos son pavo relleno panameño y tufú y el más típico de allá es el sancocho de gallina. ¿Cuál fue la investigación de una persona que tiene más de noventa títulos publicados?