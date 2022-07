Galería Canalejas: un ícono del lujo cerca de la Puerta del Sol

Carmenchu Brusíloff

A media cuadra de la icónica Puerta del Sol, en el tramo peatonal de la calle de Alcalá y también hacia la Plaza Canalejas, siete señoriales edificios conforman lo que se prevé será la nueva Milla de Oro de Madrid: Galería Canalejas. Cuenta ya con algunas tiendas: de moda, joyería y cosmética, amén de un piso dedicado a la gastronomía.



Con miras a degustar alguno de los platos y ver las vitrinas que están en el interior, salvo la de Hermes que da a la calle, me desplazo hacia el lugar con Alexis, mi hijo menor, durante nuestras recientes vacaciones en España.



Días antes entramos al lugar a la hora de la merienda para comer ‘macaroons’ en Amorino, uno de los puntos en el ‘food hall’ de este centro comercial abierto tras restaurar 7,895 metros cuadrados de fachada, más 16,000 elementos ornamentales. Los edificios atrapan nuestra atención por su belleza. No es de extrañar.



En la fachada, declarada ‘bien de interés cultural’, conviven diferentes estilos de arquitectura. Como ejemplo: el número 14 de Alcalá es el Palacio de la Equitativa, de estilo clásico, mientras el número 10 es de estilo art deco. No delatan, empero, que en su interior vibra un mundo de lujo y de gastronomía. (El hotel Four Seasons está en la misma manzana formando parte visual del entorno).

Bajamos por el ascensor hasta el ‘food hall’, con restaurantes, locales de tapas y bebidas. Los restaurantes funcionan con cocina abierta: vemos los chefs en su trajín. Vamos leyendo menús. Hay de distintos precios. Aquí se puede comer tanto por 15 euros como por 300 euros. Por eso la empresa lo define como ‘un concepto único en España’. Entramos a Le Petit Dim Sum (cocina tradicional china). Está frente al Ostras Sorlurt, un bar de ostras y champán. Alexis pide Pato crujiente con salsa de almendras (18 €). Yo, Dados de pollo crujiente al estilo Sichuan (12.90 €). El pollo viene envuelto en harina y maní tostado. Muy rico. (No probé las guindillas que le acompañan. Son amargas). El pato resulta ¡excelente! De postre vamos a Amorino. Esta vez pido Helado de caramelo y dulce de leche.

Área de tiendas

Subimos en ascensor al área de tiendas. Ocupa dos plantas. Aparte de Hermes, abierta hace cierto tiempo, en junio pasado inauguraron locales las firmas Acuazzura, Omega, Rolex, Saint Laurent, Valentino y Zegna. También está Beauty Gallery by Isolée. Lo primero que me sorprende es la modernísima escalera en voladizo en el centro del vestíbulo.

Decoración

Mientras andamos por los pasillos nuestra mirada se tropieza con elementos decorativos impensables en un centro comercial: una bellísima vidriera estilo art deco, que estuvo en el Banco Zaragozano en 1940 y una imponente caja acorazada de 19 toneladas. ¡Increíble!