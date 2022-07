Mariona Juncosa es Miss Teen Mundial RD 2022

Santo Domingo

La organización Miss Mundo Dominicana coronó a la modelo Mariona Juncosa como su nueva Miss Teen Mundial RD 2022, quien viajará el próximo domingo 24 de julio a la República de El Salvador en representación de nuestro país.

El certamen internacional Miss Teen Mundial será realizado en la ciudad de San Salvador, con la participación de más de 30 países del mundo.



Diany Mota, directora de la organización Miss Mundo Dominicana, dice sentirse muy emocionada de poder contar con la participación de Mariona como su primera Teen.



“Miss Mundo es una marca que más que concurso de belleza se centra en la belleza con propósito, la labor de la mujer por las distintas causas del mundo, y en esta ocasión le abrimos la puerta a la categoría más importante después del Miss, a la teen”.

Sobre la modelo

Mariona Juncosa, de 16 años, es estudiante del Dominican Cambridge Internacional School. Se inició en el mundo de las pasarelas a los 13 años en la agencia Queen’s Academy, donde se convirtió en la Reina Miss Mundo Latino República Dominicana.



“Lo que comenzó como un hobbie ahora me apasiona, me fascina. Para mí modelar se ha convertido en un estilo de vida, una plataforma que aprovecho para ayudar a los más necesitados de mi comunidad, más allá de ser modelo y reina de belleza es aprovechar mi pasión y transmitir un mensaje en base a la tolerancia y el respeto, la igualdad de género y no al racismo, ser un modelo a seguir para todas y cada una de las niñas de nuestro país, continuar con mi vocación de servicio y consciencia verde”, expresó Juncosa.