Magic Kingdom, el lugar más mágico del planeta

Helen Núñez

Florida

Este es uno de esos lugares que no importa cuantas veces lo hayas visitado, siempre vivirás la experiencia con la misma emoción. Y no es para menos, si es el lugar más mágico del planeta: el Parque Temático Magic Kingdom, donde las fantasías se convierten en realidad.

Este está ubicado en Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida, cerca de Orlando, y fue el resultado de la gran imaginación que tenía el también creador de Mickey Mouse, Walter Disney (Walt). Walt, pionero de la industria de la animación cuya historia es ejemplar, fue un gran visionario quien, sin importar las veces que se vio sin dinero, que lo traicionaron, que no confiaron en su visión, no dejó de creer en sus sueños, hasta levantar un gran imperio, incluyendo el Parque Temático Magic Kingdom, que el día de hoy es uno de los parques temáticos más visitados del mundo por niños y grandes. Te recomiendo ver la película “Walt before Mickey”, ¡para que conozcas la historia completa!

Aquí te cuento de las atracciones que más me impresionaron y disfruté en esta visita. Y la verdad es que un día no es suficiente para disfrutar de todas, pero en tu próxima visita a este parque, procura llegar temprano ¡para que puedas disfrutar al máximo!

El Castillo de Cinderella, imponente y de ensueño. Es el emblema de este parque y te da la bienvenida a este mundo mágico. Este monumento de 189 pies, con capiteles altos y torres adornadas, es la puerta de entrada a Fantasyland. El real cuento de hadas.

Jungle Cruise. Este es un recorrido en barco que te lleva por los ríos más exóticos y emocionantes de Asia, África y Sudamérica, atravesando un hermoso follaje del Amazonas, en donde abundan los animales salvajes y las cascadas.

¡Volé bien alto en estas alfombras de Aladino! Rodeada de una lámpara mágica y música del Medio Oriente.

El Big Thunder Mountain es una montaña rusa que recorre una mina de oro embrujada en un tren a toda velocidad. Es una atracción inspirada en la película Aladdin de Disney.

Me encontré con el mismísimo árbol de la afamada peli animada Swiss Family Robinson. Allí pude explorar la morada de estos famosos aventureros, habitaciones llenas de artículos del siglo XIX rescatados del naufragio. Si llegas a la cima, el sexto piso de la casa, podrás disfrutar de la increíble vista de 360 grados del Parque Temático Magic Kingdom.

Y mi gran favorito, “It’s a small world”, un recorrido en un barco sumamente emotivo e impresionante. Aquí experimentas pura felicidad, tanto así que andaba yo con los ojos aguados, ya que te lleva en un barquito a recorrer los 7 continentes, a través de escenas que representan las vistas y los sonidos icónicos de decenas de naciones y diferentes culturas, con el elenco niños cantando el tema “It’s a small world”.

Si quieres comer bueno, y evitar comer comida rápida, te recomiendo reservar a tiempo en alguno de sus restaurantes temáticos.

El mensaje de Walt Disney es muy claro: ¡Es un mundo pequeño después de todo!

Lo más reciente

Mirabel, de la exitosa película de Walt Disney Animation Studios “Encanto”, hizo su debut el 26 de junio de 2022 en el Parque Temático Magic Kingdom. Fue presentada en la “Disney Adventure Friends Cavalcade!” que recorre el parque varias veces al día.

Esta cabalgata de gran tamaño cuenta con casi 30 amigos de Disney y Pixar, incluidos Miguel, de “Coco”; Nick y Judy, de “Zootopia”; Baloo y el Rey Louie, de “El libro de la selva”, la princesa Elena, Mérida, Moana, Los Increíbles y más. La “Disney Adventure Friends Cavalcade!” es parte de una creciente línea de entretenimiento mágico nuevo y recurrente en este parque, durante la celebración del 50 aniversario de Walt Disney World.