40 años escribiendo en el Listín

Y así, como quien no quiere la cosa, han ido transcurriendo los años, y en este 2022 son 40 los que cumplo escribiendo sin interrupción en el Listín. Todo empezó con una colaboración que me pidió don Rafael Herrera, su icónico director, cuando yo trabajaba como Directora de Relaciones Públicas y Mercadeo de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos. Freddy Reyes me ofreció la posición al enterarse, por nuestro mutuo amigo Ezio Valentino, que yo iba a renunciar al periódico Hoy, pues había decidido ‘abandonar’ el diarismo. Esto no implicaba, empero, dejar de escribir. Si mi memoria no me falla, mi primer artículo en el Listín fue una entrevista a Milagros Ortiz Bosch, publicada en marzo de 1982. Un año después, en 1983, Don Rafa ya me había convencido de volver al diarismo y renunciar a las relaciones públicas. Para animarme creó un cargo: Editora Femenina y de Viajes. En la Redacción no había sitio para ubicarme, así que colocaron una mesita y una silla en una mini-biblioteca cerca de su despacho. Luego pasé a un cuarto, en el extremo de la Redacción, que fue ampliándose con los años.

Las páginas que iniciaron el color

Don Rafa me fue agregando muchas nuevas responsabilidades. La principal: crear un equipo de periodistas que abarcara los temas más diversos, excepto el policíaco. Me tocó además vivir de cerca etapas de experimentación en el Listín. En las páginas bajo mi supervisión el departamento de Producción quiso probar el color y nos pidió conseguir fotos. La primera página a color en el Listín fue en dúo tono, con fotos de Melba Vincens, Miss República Dominicana.

El Listín trajo olor a café en sus páginas

En otra ocasión Producción quiso probar el olor en las páginas del periódico. Recuerdo aquel lunes en que en la primera página de nuestra sección el lector sentía olor a café mientras leía el reportaje que sobre el café habíamos escrito para acompañar dicho aroma. El experimento resultó exitoso y, posteriormente un domingo, las rosas fueron el tema del artículo, para acompañar el olor a ¡rosas! El Listín no repitió la inclusión del aroma en sus páginas, pero ha sido el único periódico en República Dominicana que las ha ‘aromatizado’. De estos 40 años escribiendo en el Listín hay muchos otros recuerdos. Algún día seguiré contándolos.

Diseño interior en los dormitorios

¿Estás pensando en cambiar el aspecto de tu dormitorio? ¿Necesitas ideas? En la sección ‘Especial de Espacios’, de la revista Aldaba, tienes la oportunidad de ver varios estilos donde la cama adopta apariencias a cuál más atractiva según los espaldares con los cuales son presentados por sus diseñadores/as. ¿No estás suscrita a la revista? Búscala, entre otros sitios, en Jumbo.

Regalos para los padres

Pensando en regalos con opciones de variados precios para los padres, un lector me preguntó por qué no puse el teléfono de Nelson Melo, y los brazaletes masculinos de los cuales comenté la semana pasada. ¡Lo olvidé! Aquí lo tienes: 809-445-3092.