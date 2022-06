Una semana con la familia Almánzar

Xiomarita Pérez

Perth Amboy, Nueva Jersey

Una semana bastó para saciarme de otros aires coloridos, divertidos y musicales, aprovechando el maravilloso clima que, aunque dos días de esos estuvo un poco caliente, no me afectó por la brisa que me acariciaba.

Primera experiencia en tren sin compañía

Partí de Manhattan en tren para abordar el autobús que me llevaría a esta comunidad, en donde un gran por ciento es de La Vega. Luisa me recogió en la parada y a partir de ahí inició una ruta amigable yendo a muchos lugares en donde aparecen piezas vintage que me encantan, para mi hogar museístico.

Un “pari” en Woodbridge

Luisa y Roberto me invitaron a un “pari” de la comunidad Emaus y gocé un mundo conociendo a tantas personas afables y entusiastas. Se cantó, se bailó, se conversó y se comió. Gracias a la pareja anfitriona y a los de la hermandad por su energía enriquecedora.

Un paseo en el barco Liberty Belle por el río Hudson

Mi gente me tenía una sorpresa y era asistir al “White Boat Party”, un paseo que organiza una vez al año el grupo de carnaval vegano los Rookies, para admirar más de cerca los rascacielos neoyorquinos, la Estatua de la Libertad, además de visualizar las luminarias de las edificaciones cuando se oculta el sol. El barco, de tres pisos y con una capacidad de 600 personas, lo abordamos en Jersey City para disfrutar por cinco horas de la agrupación típica Urbanda, interpretando merengues típicos, incluyendo merengues “derechos”, alternando con música de planta. El recorrido incluyó un bufé variado de moro de habichuelas negras y de guandules, pierna de cerdo, pollo horneado y guisado y ensalada rusa o mixta y verde.

Los Rookies

El grupo los Rookies se fundó en 2007 en esta ciudad de PerthAmboy con la misión de recaudar fondos para las actividades del grupo y la Fundación Chicas Rookies. La directiva la integran Henry Coste, presidente; Jairo Rosario, vicepresidente; Francis Rodríguez, secretaria general; Alexander Bidó, tesorero y Gilberto Reyg Jiménez, relacionista público.