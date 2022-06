Casa Peynado: vivienda con tres fachadas

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Caminar por la calle Las Mercedes obliga, en la mayor parte del trayecto, a cruzar de una acera a otra sólo por las esquinas. De otra forma es casi imposible. La acera está a varias pulgadas de altura sobre la calzada y entre medio hay una honda cuneta.



Quien se apea de un auto estacionado ha de salir por la puerta que abre hacia el lado del tránsito vehicular. Por eso lo pienso mucho antes de dirigirme a esa importante vía. Me pregunto si algún día, con el programa de restauración de la Ciudad Colonial, subsanarán tan inusual desnivel. Mientras tanto, a Dios que reparta suerte y esperar que ningún turista se caiga, porque la demanda vendría ipso facto. No hablo por hablar. Es que viví la dificultad hace unos días, cuando se me ocurrió buscar la única casa que por estos lares tiene tres fachadas; la Casa Peynado. Su entrada principal está en la calle 19 de marzo.



Sus otros exteriores dan hacia las calles Mercedes y Luperón, respectivamente. Para visualizarla desde distintas perspectivas cruzo hacia el pequeño parque María Trinidad Sánchez, mártir de la Independencia Nacional. De esta valiente mujer se cuenta que para mantener el pudor pidió un pantalón de hombre (en ese entonces las mujeres no usaban pantalones) para llevarlo debajo de la falda cuando cayera abatida por las balas.



En la fecha que anduve por la zona, la Residencia Peynado estaba en proceso de reparación. Andamios por un lado y tablones de madera para ocultar puertas de entrada impiden admirarla en todo su esplendor. Es que ‘este edificio fue galardonado con el premio a la mejor construcción que otorgaba el Ayuntamiento de Santo Domingo como incentivo para lograr una mejor imagen de la ciudad’. Así lo indica la Guía de Arquitectura Santo Domingo, aunque no especifica la fecha del reconocimiento.



Construida en el año 1910, fue su autor Andrés Gómez Pintado, partiendo del estilo neoclásico y decorando con detalles naturistas. Resaltan a la vista los balcones volados ‘sobre losas de hormigón armado, protegidos con barandas de hierro prefabricado, de diseño art nouveau, tratamiento estilístico puesto en boga en Santo Domingo durante las primeras décadas del siglo XX’. (Guía Arquitectónica de Santo Domingo).

Abogado

En esta casa vivió Francisco J. Peynado (Pancho), el abogado que fue ‘artífice del documento Hughes-Peynado, que sirvió de negociación para la salida definitiva de las tropas norteamericanas que intervinieron el país de 1916 a 1924’.

Una calle de Santo Domingo lleva su nombre. La mayoría de los ciudadanos, empero, desconocen su relevancia.