Versos Diversos de Rosa Francia Esquea

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Con esta escritora no podemos decir que es su último libro, sino su reciente, porque nos da siempre sorpresa, como ha ocurrido con los concursos que siempre dice que no va a participar y el martes le pregunté si hay un concurso por ahí cerca y solo me dijo: “Actualmente no tengo mi pensamiento en concurso”, lo que significa que está abierta a las posibilidades.

Como el título de su libro el contenido es diverso, tocando temas costumbristas, y efemérides que motivan a los lectores a deleitarse y más con esas hermosas y coloridas ilustraciones del artista José Amado Polanco, además del diseño con las letras de buen tamaño para fácil lectura.

El índice está integrado por El gato dormilón, Tita la perrita, preguntitas, Agua, A la escuela, Lunita, Amaya Margarita, Año Nuevo, Mis derechos, A Jesús, El limpiabotas, Un paseo por el año, Con mi chico en cuarentena y Sebastián Rodrigo.

El poema “Un paseo por el año” está dividido en poesías, una por cada mes, y destaca las principales efemérides; las correspondientes al mes de junio hace alusión al Día del Ambiente; a la Gesta del 14 de Junio, cuyos integrantes fueron bautizados como la Raza Inmortal, el Día contra la Erradicación del Trabajo Infantil y los maestros.

Junio

En junio hay efemérides

que debemos recordar

como el Día del Ambiente

y el de la Raza Inmortal.

En la segunda mitad

nos detenemos a pensar

que los niños y las niñas

jamás deben trabajar.

Y antes del cierre de clases

decimos a los profesores

que son dueños del saber

y de nuestros corazones.

La escritora ya tiene publicado nueve libros de los cuales siete son de temas infantiles.

El libro, que consta de 53 páginas, fue publicado por la Editora Santillana bajo el sello infantil Loqueleo.