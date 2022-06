Quería un desmentido

Marta Quéliz

Santo Domingo

Enterarnos de la muerte de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue un duro golpe en la Redacción de LISTÍN DIARIO, periódico que dio la primicia de la triste noticia. Todos quedamos atónitos, nerviosos, dolidos… No lo podíamos creer. Estábamos deseosos de que llegara una información que desmintiera esa confirmación. En nuestro interior sabíamos que no pasaría. Este medio trata siempre de estar seguro de un hecho antes de publicarlo.

Se regó la voz

Conforme la noticia se regaba como pólvora, crecía la angustia y la pena entre el personal que estaba presente en la Redacción. “No lo puedo creer”, “ojalá sea mentira”, “estoy mala”, “¡qué tristeza!” y otros cometarios se escuchaban entre los compañeros que, al igual que yo, anhelaban una llamada que dijera que estaba vivo, que fue un pequeño incidente, que nos apresuramos al publicar su muerte. Pero los minutos se encargaban de decirnos que, como siempre, estábamos en lo cierto.

De escapada

Con esa tristeza a cuestas busqué la forma de irme a una ciudad fabulosa donde este tipo de hechos no se da, y mucho menos por parte de un “amigo”. La traición no tiene espacio en este lugar, la ambición mucho menos. Es la lealtad la que reina en esta comunidad de gente buena, donde no conocen la ira, sino esa paz que ayuda a resolver los entuertos más comprometedores, las dificultades más abruptas, y más que todo, que los lleva a socializar como una verdadera familia en medio del amor y la comprensión.

Mucha seguridad

Pese a la sana convivencia que hay en esta ciudad fabulosa, la seguridad es primordial y las reglas para salvaguardarla no se quebrantan. Gracias a esa tranquilidad garantizada en las casas, las oficinas, espacios públicos, y en todos los lugares que conforman esta comunidad es que se guarda la distancia y se preserva la integridad física y emocional de sus habitantes. Aunque, cabe decir que, nadie lacera la confianza dada por un familiar, un amigo, un vecino o hasta un nuevo conocido. ¡Sencillo! Simplemente porque saben que las buenas relaciones entre los seres humanos son las que salvan al mundo.

De regreso a la realidad

Los comentarios y lamentos por la muerte del ministro me hicieron regresar a esta triste realidad, siempre con la fe puesta en que en cualquier momento íbamos a recibir esa llamada diciendo que él estaba vivo. Era tanta la indignación que, el bochorno más temido por un periodista y un medio, que es un desmentido, era lo que muchos esperábamos con ansias, pero no, Orlando fue abatido en su despacho y el país sufre su partida. Descanse en paz.