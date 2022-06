Saray Jiménez: ‘La dama de la madera’

Carmenchu Brusíloff

‘La Dama de la Madera? Así califica la revista Aldaba a Saray Jiménez. Es que la madera es la materia prima de la producción de sus diseños: clósets, cocinas, cavas, muebles, revestimientos, terminaciones… Su empresa familiar, de origen cibaeño, se ha convertido en líder en el mercado industrial de la madera. Puedes ver algunas de sus creaciones en la revista de diseño interior y decoración Aldaba. Te sorprenderán.

Recital ‘Por Amor al Arte’

Camilo Rijo Fulcar creó la Escuelita de Música del Parque Colón. Una escuelita que funciona al aire libre y de manera gratuita. Una noble tarea en la cual le acompañan otros músicos, incluso algunos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero requieren dinero para su desenvolvimiento. Y para recaudar fondos celebrarán un recital: ‘Por Amor al Arte’. Será en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, el jueves 23 de este mes de junio. La hora: 8:00 p.m. Para obtener detalles sobre esta actividad, o sobre la escuelita en general, llama a Camilo al teléfono 829-986-7572. ¡Démosle nuestro respaldo! Ponlo en tu agenda.

Salmón a las hierbas, en cocina vegetariana

Dr. Ben Bistro es un pequeño local ubicado en Diamond Plaza, Avenida de los Próceres. Tiene apenas tres mesitas para sentarse, pero ofrece a domicilio su menú vegetariano. Confieso que cuando hice el primer pedido, para seguir las pautas de una dieta saludable indicada por el médico, comer salmón no me apetecía en modo alguno. A pesar de todo, para seguir las instrucciones del doctor pedí Salmón a la plancha. ¡Vaya sorpresa! Estaba muy bien sazonado con hierbas, entre otras el estragón, que en Santo Domingo poco usamos. Otro día pedí Pastelón de berenjena con crema y tomate. También es buenísimo. Para las órdenes yo me pongo en contacto con Ana, en su Whatsapp 809-817-4373.

‘La Sinfónica del Paisaje’

Casa de Teatro, en la Ciudad Colonial, y Simón de los Santos abren este jueves 9 de junio, a las 7:00 de la noche, la exposición ‘La Sinfónica del Paisaje’. Tendrá como invitada a la artista Vanessa Languasco que es, además, ilustradora, diseñadora gráfica y fotógrafa documental. Es una de las constantes actividades que este centro cultural lleva décadas realizando y con ellas ayuda a mantener el dinamismo de esta zona.

¿Entiendes el cálculo para pagar la electricidad?

El consumo de KWH energía eléctrica, lo que comúnmente hablando decimos ‘la luz’, tiene una escala de cobro que parece complicada, pero si lees con detalle la entenderás. Tomo los datos de los envíos que recibo de Edesur sobre mi consumo. Veamos. El consumo desde 0 a 200 kwh pagará 6.05 por kilovatios. Si te pasas, los restantes kilowatios tienen otro precio: de 201 a 300 facturarán 8.59 por cada uno. Cuando marcan 301 kwh, desde estos y hasta 700, se calculan a 12.89. Los de más de 700 kwh se cobran a 13.09.