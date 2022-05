Francisca y Francesco Zampogna

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una boda de un personaje público, y eso que fue desde mi celular, paso por paso, en varios días, es más, era lo que me llegaba al celular. Había muchas emociones juntas.

Según lo poco que observé todo estaba planificado o, mejor dicho, tan planificado que no hay por dónde criticar, al menos que no sean las críticas positivas. Los detalles me dejaron pasmada, todo se veía bien puesto. Esa muchacha pueblerina nunca dejó de lado su sencillez, su sabor a campo matizado por la alegría, ingenuidad, humildad y calma.

Francisca se sentía segura de ir al altar con Francesco Zampogna, su pareja, que vio en ella un ser humano hermoso, por dentro y por fuera y que le dio a Gennaro, fruto de su amor

El polifacético Jomari Goyso, persona clave en los pormenores de este ciclo vital en cuanto estilismo, fue la chispa perfecta anti estrés para que todo fluyera divertido, mientras la protagonista estaba como en una obra teatral aparentemente sin libreto, pero fue bien conducido.

Dentro del programa estuvo la teatralización grupal de su famoso personaje “Mela la Melaza”.

La gastronomía y la música fueron el toque imprescindible, partiendo de que parte de los invitados y familiares eran extranjeros, los que tuvieron la oportunidad de degustar un coco de agua, un yaniqueque o un mangú, el plato mañanero para activar el día.

Hubo una selección de musical que incluyó la banda de Trompetas Imperiales, La Doncella del Acordeón, Manny Cruz, entre otros músicos y artistas.

Una boda a todo dar, en donde los elementos identitarios de nuestro país estuvieron presentes en todos los aspectos, con un sello genuino de dominicanidad.