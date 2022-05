¡Supermercado da bonos para librería!

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo, RD

La lectura de novelas forma parte de mi ritual cotidiano. Cada noche, una hora. Por eso, aunque ya había leído la publicidad en el Listín, fue una feliz sorpresa escuchar a la cajera del Supermercado Nacional en el CCN decir, al entregarme la factura de la compra, que tenía ‘un bono para Casa Cuesta y/o Cuesta Libros’. Casi pegué un grito. ¿Queeeeeeé, para la librería?’ Desde el 26 de mayo hasta el 5 de junio está vigente para aplicar en cualquier compra en dicho establecimiento. ¡Excelente regalo de las madres que me da el Supermercado!

Y por el Día de las Madres, un regalito amoroso

Elsy, una madre amorosa a quien conozco desde hace más de dos décadas, ya está preparando regalitos para halagar a las madres. A ver qué te parecen: bandejas con bebidas, cafeteras, tazas, grecas pintadas con sus juegos de tacitas… y un etcétera de detalles por @memoriesbyelsy. Ella te los podrá enumerar si la llamas al 809-856-3486.

‘Enriquillo, Historia y Leyenda’

Hace ya unas semanas me enteré que, del escritor e historiador Juan Daniel Balcácer, ya está disponible en digital su libro ‘Enriquillo, Historia y Leyenda’. Así lo informó, desde la Academia Dominicana de la Historia, su presidente José Chez Checo, quien dio además la buena noticia de que pronto estará disponible la versión impresa de la obra. ¿Te interesa el libro? Llama al teléfono 809-689-7907 o al 809-682-4968.

Tour de la Esperanza: cultura de duelo

El Grupo de Apoyo en Duelo Mixto ha organizado un programa llamado ‘Tour de la Esperanza, contribuyendo en la Creación de una Cultura de Duelo’. Para ese fin vendrá al país el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Se impartirán tres talleres en el Teatro Laura Bertrán de Secundaria Babeque, en Santo Domingo (6, 7 y 8 de junio, a las 6:00 p.m.) y un taller (9 de junio, 6:00 p.m.) en el Centro León, en Santiago. El martes 7 de junio a las 11:00 a.m. Montoya disertará para el público en general sobre Cultura de Duelo. Comenzando desde el Principio. Todas las actividades son gratis. Así que llega temprano para conseguir asiento. La información me llega a través de Griselda Alcántara.

El colmo de la empleada de una dulcería

En la Ciudad Colonial hay varias dulcerías. De una, en la calle Mercedes, he degustado en varias oportunidades sus dulces de naranja traídos de Nagua. Hace poco volví, pero esta vez pedí de lechosa. Al terminarlo solicité otro igual. La empleada muy atenta lo trae. Tan pronto lo pruebo siento sabor a coco. ‘Pero este dulce tiene coco’, me quejo. Y ella responde muy jovial: ‘Sí, es de lechosa, coco y piña’. Me quedé de una pieza. Le había pedido de lechosa. Aunque soy alérgica a la piña, por suerte es a la cruda, no cuando está cocinada. Pero tamaña decepción sufrí. La combinación de sabores no me convenció.