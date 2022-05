Revelaciones de la teoría de los espejos

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

La teoría del espejo es aquella que dice que las personas suelen proyectar sus situaciones o incomodidades en otros como un espejo, lo que sueles detestar de los demás es porque primariamente lo sientes, aunque no lo admitas, aunque ni siquiera lo sepas, en tu subconsciente estás viviendo ese drama y la persona en que la ves refleja de forma cruda lo que en realidad tienes. Me ha tocado convivir en los últimos dos años y medio con una persona así, puede que no sea la razón de su reacción anímica pero en el fondo reflejo lo que esa persona en realidad siente, y así también en el pasado me pasó a mí, me fastidiaban ciertas personas pero como dice la teoría de los espejos simplemente había algo en ellas que estaba en mí y debía superar, el reflejo es para recordar que hay algo que debo aprender, algo que debo poner atención, el espejo es para que me vea y de ahí recomponga lo que en mí no está bien y que debo cambiar.

Lo mejor que podemos hacer es sencillamente entender que tenemos aspectos que hay que potenciar, mirar el espejo y decir me comprometo a cambiar no a la persona que me recuerda la situación sino a mí, no podemos andar en la vida de intolerantes e irreflexivos, sino abrir esa puerta del cambio, asumir quiénes somos y qué hacemos, con humildad asumir nuestros defectos.