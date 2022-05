Las bandas haitianas hacen que la conservación marina en Haití sea peligroso

AP

Salcedo, RD

En una bahía azul que se extiende por la frontera entre Haití y República Dominicana, pescadores de ambos países ventilaron recientemente sus quejas en una rara reunión cara a cara gracias a los esfuerzos del biólogo marino Jean Wiener.

La reunión, supervisada por oficiales navales dominicanos con rifles, no fue poca cosa para Wiener, quien se ha visto obligado a trabajar en la conservación de esta región biológicamente sensible desde lejos, su casa en Bethesda, Maryland, debido a la violencia desenfrenada en Haití, su tierra natal. Ahora, el biólogo ganador del premio estaba parado en el calor del Caribe en la desembocadura de un lugar llamado Río Masacre, tratando de unir a los dos lados y encontrar una solución que no solo salvará sus medios de vida sino también los recursos marinos vitales en una región bajo condiciones extremas. presiones del cambio climático.

“La pesca constante, o sobrepesca, en estas áreas ha diezmado todo un ecosistema”, dijo Rodolfo Jiménez, director de un proyecto agrícola fronterizo en República Dominicana.

Los pescadores haitianos, parados frente a Jiménez en la playa, estuvieron de acuerdo. Pero también dijeron que no tenían la culpa de los daños en el Parque Nacional Monte Cristi en el noroeste de República Dominicana.

El trabajo de Wiener ha ganado importancia a lo largo de los años, en gran parte debido a los vendedores de carbón en Haití que talan árboles para obtener combustible para cocinar y, más recientemente, se adentran en los manglares del país, la vegetación tropical que es una barrera natural contra los destructivos huracanes del Caribe.

Fue el primer viaje de Wiener, líder de la Fundación para la Protección de la Biodiversidad Marina, desde noviembre de 2021, su ausencia se atribuye en gran parte a las violentas bandas que han envuelto la capital haitiana en los últimos años. Nominalmente presente ya y socavado aún más con el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021, el gobierno ha hecho poco para arrebatar el control a las pandillas.

Durante años, Wiener solía visitar Haití cada mes más o menos, pero ahora restringe sus viajes a solo unas pocas veces al año mientras se ve obligado a trabajar de forma remota y delegar más responsabilidades a los miembros del personal dispersos por todo el país. De lo contrario, Haití es demasiado peligroso. Entonces, cuando viene, como lo hizo durante tres semanas en marzo, recorre el país en un avión saltador de charcos; viajar por carretera es demasiado peligroso.

Es un enigma que atormenta a Jean y otros como él en todo el mundo. Dado que el cambio climático juega un papel más importante en la contribución a los conflictos, eso a su vez hace que sea más difícil llevar a cabo investigaciones científicas y trabajar en proyectos ambientales que busquen contrarrestar los efectos del cambio climático. El grupo ambientalista Global Witness publicó un informe el año pasado que señala que en 2020 se registró un número récord de activistas ambientales asesinados en todo el mundo; el número de muertos de 227 fue el número más alto registrado por segundo año consecutivo, con Colombia con el mayor número de ataques registrados, con 65, y México en segundo lugar, con 30.

“La medida en que los estados fallidos dificultan que los científicos y la comunidad científica internacional trabajen en estos temas simplemente significa que será más difícil resolver estos problemas”, dijo Peter Gleick, presidente emérito y miembro principal del Pacific Institute, un grupo de investigación con sede en Oakland que se enfoca en problemas del agua.

En varios informes publicados en octubre, EE. UU. señaló que el cambio climático ocuparía un papel central en la estrategia de seguridad, un cambio de política que subraya cómo los cambios climáticos están exacerbando problemas de larga data. Uno de los estudios identificó 11 países que eran de "mayor preocupación", porque eran especialmente vulnerables al cambio climático e incapaces de hacer frente a los problemas concomitantes. Haití estaba entre ellos.

La nación caribeña tiene el aviso de viaje más alto del Departamento de Estado de EE. UU. debido a secuestros, delitos y disturbios civiles. El secuestro, dice el Departamento de Estado, “es generalizado y las víctimas incluyen regularmente a ciudadanos estadounidenses”.

Los secuestros han persistido durante años, aumentando significativamente después de la partida en 2017 de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU. En octubre, un grupo de misioneros fue secuestrado por una pandilla poderosa y retenido para pedir rescate.

La reunión de la Marcha se llevó a cabo en la desembocadura de un río cuyo nombre se remonta a un episodio sangriento en la isla Hispaniola: El Río Masacre, también Río Dajabón. Aunque lleva el nombre de una masacre anterior, es más conocido por cuando los soldados dominicanos en 1937 ejecutaron a miles de familias haitianas y dominicanos de ascendencia haitiana.

La antipatía hacia los haitianos persiste hoy, sobre todo con el plan recientemente lanzado por el presidente dominicano Luis Abinader para construir un muro multimillonario de 190 kilómetros (118 millas) a lo largo de la frontera.

Al final, el viaje de marzo a Haití resultó casualmente sin incidentes, aunque el peligro no estaba muy lejos.

Cuando Wiener visitó la parte suroeste del país, su conductor se enteró de los planes de los manifestantes para asaltar el aeropuerto local. El ataque no sucedió hasta después de que Wiener voló, unos días después: la gente corrió hacia la pista e incendió un pequeño avión.

Un día, durante su reciente visita al norte de Haití, Wiener dio una lección de esnórquel. Mientras vadeaba las olas, un pez globo flotó hacia el grupo.

Wiener recogió suavemente el pez espinoso con ambas manos, caminó unos pasos y envió al pez globo al océano.

“Realmente sabemos que hay una parte, ya sabes, donde puedes estar en un salón de clases”, dijo Wiener más tarde desde el hotel, donde algunos guardias de seguridad patrullaban los terrenos. “Pero es de vital importancia que las personas realmente salgan y toquen, vean y sientan el medio ambiente”.