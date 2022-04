Respetando el libre albedrío del amor

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

"Nadie está obligado a amarte, de igual forma tú no estás obligado a amar a alguien que no desee tu amor”. Anónimo

En más de una ocasión he tenido que lidiar con personas que deciden no aceptar el cariño, o el amor que se les puede ofrecer, ellos haciendo uso de su libertad deciden no aceptarlo, esa es su decisión; el amor es un drama en el cual cada uno cuenta su propia historia, así de sencillo, puede que no sea adecuado, puede que no deseen aceptarlo, o por la razón que sea lo mejor es dejar que el drama continúe su curso.

He sido feliz con mi conciencia, sabiendo que he podido ofrecer sin esperar nada a cambio, y así debe de ser, ofrecer sin esperar porque cuando esperas algo a lo mejor te llevas un desengaño o te sientes triste por no recibir ese amor devuelta o se destruyen las expectativas. He vivido muchas cosas en mis 51 años, y muchos de ellas supusieron una reflexión profunda y sin tapujos, cuando tuve que abrir todas aquellas palabras, acciones y situaciones en las cuales siempre fui la figura principal y en muchas de ellas para tristeza de quienes sufrieron las consecuencias, la vida es una Pandora que nunca se agota, estamos por así decirlo viviendo el drama del amor.