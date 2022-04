Maruchi R. de Elmúdesi

Santo Domingo, RD

Celebramos el segundo domingo de Pascua, llamado el Domingo de la Misericordia. Tenemos la negación de Tomás, cuando duda de la resurrección de Jesús. Y Jesús le dice: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente”.

Y añade: “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”.

Muchas veces somos como Tomás: necesitamos ver para aceptar lo que sucede. Y es una pena. A veces cometemos muchos errores por ese mismo motivo.

“El Viviente se aparece a los discípulos atemorizados para infundirles paz, encomendarles la misión y otorgarles el Espíritu. Los Evangelios ponen en relieve esa impresionante sorpresa, que llegó hasta la realidad de pedir pruebas, como lo hizo Tomás. Sorprende a las mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, sorprende a los dos discípulos en camino de Emaús, sorprende a los discípulos reunidos en una casa. ¡Cuántas sorpresas juntas en ese día primero después del sábado! ¿Por qué les sorprende, si Jesús se los había predicho en varias ocasiones durante su ministerio público? Les sorprende porque lo que contemplan sus ojos es algo inaudito... les sorprende porque la resurrección histórica de Jesús es caso único y diferente a las otras resurrecciones que había hecho Jesús: Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Jesús está vivo, porque su vida ya no es totalmente igual a la nuestra es una vida diferente, nueva, superior. Les sorprende porque una cosa es escuchar, entender, y otra diversa, experimentar”.