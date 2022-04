Sobre el gagá

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Con relación a una de las tantas manifestaciones que se practican en Semana Santa y que en varias ocasiones se ha prohibido, creo que quizás esa prohibición tiene que ver con algunos altercados que se presentan luego de ingerir bebidas alcohólicas. No creo que sea porque esa actividad tenga que ver con “brujería”, como le llaman muchos que no quieren saber o aborrecen esa cultura.

Esas mismas personas son las que también le dan la espalda al conjunto folklórico musical dominicano, también llamado “perico ripiao”, también al conjunto típico, porque por ignorancia les da vergüenza.

En lo único en lo que no estoy de acuerdo es en el parcialismo de los muy apasionados en un hecho folklórico, tanto que se olvidan de que tenemos influencias de tres culturas, no solo una. No soy ni hispanófila, ni indigenista ni africanista: Soy dominicana, nacida en Puerto Plata y criada en Villa Juana.

Los que no estén acuerdo con mi posición, de que los que emigran a otro país (en este caso al corte de la caña) trajeron su cultura, su forma de vida (como nuestros compatriotas en la diáspora), imagino que tampoco están de acuerdo con otras migraciones que han venido a nuestro país por necesidad: chinos, venezolanos, etc.

Considero que, igual que el Teatro Cocolo Danzante, cuya práctica se realiza en el Barrio Miramar, en San Pedro de Macorís, el 25 de diciembre, el día primero de enero, etc., esa manifestación afrodominicana debe practicarse en su entorno propio (bateyes) como es su costumbre, en Semana Santa, desde el jueves en la noche hasta el Domingo de Resurrección. Además, ambas migraciones participar en los carnavales del país, por su música, danza y colorido y el motivo de ambas presencias fue trabajar en la industria azucarera.

Para que no se mal entienda, no estoy escribiendo sobre regularización de las migraciones a cualquier país, no me lo saquen de contexto. “Diversidad sin perder la identidad”.