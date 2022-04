Marta Quéliz

Santo Domingo

A doña Carmen Rosa, la madre de mi amiga Emilia, le diagnosticaron Alzheimer. La noticia cayó como un balde de agua fría en la familia. Fui a verla y me reconoció al instante. Estaba en uno de esos momentos de lucidez que tanto valoran quienes la aman y sufren por su enfermedad. “¡Ay, Martita, te conoce!”. Eso me dijo mi querida Emi con mucha emoción. Yo también me puse feliz y aproveché para conversar un poco con ella. “Ahí vamos, estamos bien un día, otro no… No sé si sabes que me quedé en el año 2015”. No comprendí lo que me quería decir y quienes estaban ahí se encargaron de explicarme el porqué, no delante de ella, por supuesto.

Cuando fue a Nueva York

En la mente de doña Carmen Rosa hay imágenes de cuando ella dio un viaje inolvidable a la Gran Manzana, su lugar favorito. Fue en 2015 que vivió una experiencia maravillosa, visitó a muchos familiares y sitios a los que nunca había ido. Estando en la casa de su hermana Lourdes la confundió con su mamá, fallecida hace 40 años. El episodio fue tratado como una confusión, pero otras acciones se encargaron de alarmar a su familia. “Quiero que papá nos deje ir al río en la tarde”, fue otra señal de que la cosas no andaban bien. Llevarla al médico era lo que correspondía y de regreso a su amada República Dominicana fue que se enteraron del diagnóstico.

Un viaje fabuloso

Al contarme sobre la salud de su madre, Emilia rompió en llanto, pues tan triste es la enfermedad como la realidad de la familia. Fue en ese momento en el que invité a mi amiga a visitar una ciudad fabulosa donde estas cosas no pasan. Aquí, a quienes son diagnosticados con esta y otras enfermedades similares, se les atiende a las mil maravillas. Hay centros patrocinados por el gobierno donde pueden ser llevados desde tempranas horas de la mañana y buscarlos en la tardecita. Ahí reciben atención que retrasa el progreso de esos males, una excelente alimentación, ejercicios apropiados y todo lo que ayude a tener una mejor calidad de vida.

Es difícil regresar

Emilia estaba encantada en aquel lugar. No quería volver porque allí estaba todo lo que necesita para su madre. Un personal capacitado mantenía total vigilancia sobre las personas con algún tipo de demencia, y lo más importante, sin pagar un solo centavo. Sin embargo, a su regreso, una costosa receta, una lista para el supermercado y el pago a la señora que atiende a su madre en lo que ella trabaja esperaban ser saldados porque, aunque su madre se quedó en 2015, la familia ha seguido enfrentando el costo de la vida que de ahí en adelante ha dejado a más de uno sumido en la locura.