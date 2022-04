Patricia Reid: ‘Somos intérpretes de sueños’

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

Es un icono en el diseño interior de República Dominicana: Patricia Reid. Sus trabajos han trascendido fronteras y, sin embargo, es una mujer sencilla, emotiva y agradecida. En el ejercicio de su profesión diseña ‘para personas reales, con vidas e intereses propios’. Y confiesa que aun cuando ‘somos artistas, también somos observadores, somos intérpretes de sueños. Con nuestro arte queremos decorar la vida, pero también hacerla funcionar’. Sus palabras son parte de un reportaje que sobre Patricia publica la revista de diseño interior y decoración Aldaba, de Editora Listín Diario.

¿Puedes ayudar a comprar instrumentos de música?

¿Quieres ayudar a jóvenes de Villa Faro a prepararse adecuadamente para enfrentar las adversidades y convertirse en excelentes ciudadanos? Es lo que intenta el maestro Domingo Ismael Frías, director de la Escuela de Música del Club Villa Faro, ayudado por el periodista Andrés Deveaux. Su objetivo es adquirir suficientes instrumentos musicales para impartir clases a muchos jóvenes de dicho sector. ‘Las clases son gratis y los profesores son voluntarios. Hacen su trabajo con tanto amor como si recibieran una remuneración y cumplen horarios muy estrictos, con calidad y disciplina’, comenta Devaux. Aprender a tocar un instrumento musical les ayuda a alejarse de malas compañías en sus horas de ocio. Si puedes donar un instrumento, mejor. Si prefieres aportar para la compra de uno, bien recibido será tu aporte. Tu colaboración ayudará a evitar que nuestros jóvenes entren en conflicto con la ley. Es lo que piensa Devaux. Tiene razón. Para detalles llama al maestro Frías al 809-392-4987.

Espectáculo audiovisual del arte de Iván Tovar

En la Plaza de España se presenta un espectáculo que atrapa la atención de adultos, jóvenes y hasta niños. Es una exposición inmersiva en el arte de Iván Tovar, el más internacional de los pintores dominicanos. Fui a verla con Laura Olivo y nos sumergimos en tan interesante exhibición de arte, música, poesía, movimiento, luces y oscuridad… A veces el tiempo se iba raudo. En otras, se lentificaba. Vale la pena adentrarse de modo tan inusual en la obra de este pintor surrealista. La entrada cuesta 250 pesos por persona, excepto mayores de 65 años y niños (no recuerdo de qué edades), que pagan 100 pesos. Las funciones inician a la hora. A saber: 10:00 a.m., 11:00 a.m. etc. Conviene llegar con bastante anticipación para comprar la boleta y entrar tan pronto den paso, pues hay pocos bancos para sentarse. En compensación, facilitan un cojín a cada visitante para colocar sobre el suelo. Al terminar el espectáculo, a quienes han asistido les ofrecen, en otra sala, una charla sobre la obra de Tovar. No nos quedamos a oírla. Es que eran casi las 12:00 del mediodía…