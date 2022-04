A los famosos que atiendan sus redes

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Me ha sido muy difícil que me manejen mis cuentas en las redes. Uno de los motivos por los cuales no soportaría es que esa persona esté pensando por mí, que no tenga conocimientos de los temas que trato o que no sepa dar una respuesta idónea a las personas que me escriban en privado o en público.

Siempre me he preocupado en devolver llamadas, en leer lo que escriben de mí y contestar. Lo hago porque me ha pasado que la gente “famosa” no reacciona y le importa “un bledo” lo que comenten sobre ella.

He tenido varias experiencias. Un día llamé a una persona para elogiarla por el excelente trabajo que realiza en esta sociedad y qué sorpresa cuando la persona que tomó la llamada me dijo que era su asistente. Le dije que la felicitara de parte mía y solo me dijo “ok”. La otra sorpresa fue que ella no refleja en público ese comportamiento “fuera de cámara”, ella estaba cerca de su asistente.

La semana pasada me etiquetan en un video en el que una pareja de portadores de tradiciones está bailando un carabiné folklórico y en el Instagram de la persona escribieron “Pero qué merengue que tiene gusto, santísimo”. Pues a partir de ahí fue que me etiquetaron y tuve que explicar que era un carabiné, hasta hice un Instagram en vivo.

Creo, sin temor a equivocarme, que la dueña de la página, una artista icono en nuestro país y que ha trabajado en favor de nuestra cultura musical, no tiene el más mínimo conocimiento de todos los comentarios que han colocado. Esta es la principal razón para que todos los famosos “atiendan su cartón”, para que no distorsionen los contenidos, ya que el objetivo principal es aportar conocimientos y que estos se transmitan a los seguidores.

Es muy probable que un día de estos grabe para YouTube un video explicando la diferencia de este carabiné con el carabiné de salón, los instrumentos que se utilizan y la diferencia en el baile y en los toques.