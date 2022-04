“Yo dije que yo tenía que llegar a ser una estilista”

Rosanna Herrera

Nagua, María Trinidad Sánchez

Hay quienes tienen la dicha de saber a temprana edad qué quieren ser en la vida. Paola Mariel Polanco siempre lo supo, asegura que desde que ella nació la belleza fue su inspiración: “Yo nací con ese don”.

Sin embargo, sus sueños se vieron temporalmente interrumpidos cuando a los 15 años tuvo su primer embarazo, situación que la enfrentó a una dura realidad: la de ser madre soltera. “Fue un proceso muy difícil porque tuve que separarme del padre de mi hijo”, confiesa.

Recuerda cómo pasó todo aquel tiempo tratando de salir adelante, y al cumplir los 19 años, Paola tuvo otra relación que también la convirtió en madre, y soltera nuevamente. Esta vez, es el padre de su hija quien la abandonó, dejándola con apenas cuatro meses de gestación.

Hoy, desde una silla en su humilde negocio, esta mujer oriunda de Nagua rememora la época de dificultades que parecían interminables, pero también recuerda que se dijo a sí misma: “Yo tengo que salir adelante por el futuro de mis hijos”. Y así lo hizo.

Desempolvó sus deseos de trabajar en el mundo de la belleza, se veía como estilista y haría todo lo que fuera necesario para lograrlo. En su pueblo, iba de salón en salón, ofreciéndose como ayudante para hacer rolos, para lavar cabezas… Sabía que su deseo de ser estilista no era suficiente, también tendría que aprender todo sobre el oficio con el que echaría hacia delante para lograr el bienestar de sus hijos.

“Fui donde una vecina mía que tenía un salón y le dije: ´yo hasta para que usted me enseñe, quiero que me dé trabajo´, porque me encantaba la belleza. Yo dije que tenía que llegar a ser una estilista”, cuenta, ahora con satisfacción

Emprendió y triunfó

El trabajo diario y las ganas de superarse que tenía Paola rindieron sus frutos. Poco a poco fue trillando el camino de su independencia económica y un día, en un grupo, alguien compartió información sobre Supérate. “Me dijeron que era un programa muy interesante porque daban capacitaciones y enseñaban a la mujer a emprender”, dice.

Se animó a conocerlo, se fue integrando, y aprovechó las capacitaciones que ofrecía el programa de forma gratuita. En ese proceso, Paola conoció el proyecto SuperEmprendedoas y este le sirvió de impulso para su desarrollo. “Realizamos varios talleres; aprendí a ahorrar, a administrar un negocio… el programa me ayudó con esas capacitaciones que me dieron, y me ayudaron para emprender mi negocio”, narra con entusiasmo.

Para una mujer, pobre y que además es madre soltera, superar las condiciones de precariedad y lograr el bienestar económico sí es posible, si recibe el apoyo y el acompañamiento necesario para que llegue a ser la protagonista de su propia historia de éxito. Por esto y más, ella fue reconocida como una de las mujeres SuperEmprendedoras en la premiación que organiza el programa de asistencia social de la Presidencia.

Paola cumplió su deseo, se convirtió en estilista, es dueña de su propio negocio y el mayor de sus hijos ya está en la universidad. Su historia es un ejemplo de vida para otras mujeres. Con su testimonio ella les exhorta a que sigan, que adquieran capacidades y que no solo se atrevan a soñar sino también a crecer.