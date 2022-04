Los colegios bilingües y los religiosos

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

Santo Domingo

A estos centros educativos siempre les sacaré “su plato aparte”, como se dice en el argot popular.

Cuando inscribimos a los hijos en un centro educativo debemos acatar las reglas de los mismos o no lo inscribamos, ya que esos lineamientos están escritos. Por ejemplo, si el colegio es adventista no podemos criticar que no los acepten cuando lleguen a las clases con aretes, pendientes, zarcillos o “pantallas”, como dicen en Puerto Rico. Estudié en un colegio adventista y nunca me presenté con ellos.

Mis hijas estudiaron inglés en el Instituto Cultural Domínico Americano y cuando celebraban Halloween me encargaba de disfrazarlas ese día y una persona me dijo que sus hijos no asistían ese día, porque no creen en el contenido de esa fiesta. Luego adopté la frase “Diversidad sin perder la identidad”.

Otras personas no soportan que algunas instituciones educativas bilingües tengan el nombre en inglés, sin embargo, esos mismos son los que celebran el Mes de la Patria los treinta días. La dominicanidad la viven en todos los aspectos de la cultura realizando exposiciones gastronómicas, música, baile, artesanía y obras teatrales, etc.

Y me pregunto: ¿por qué esas mismas personas que critican a esos colegios por el nombre en inglés aceptan envíos o regalos comprados en dólares, viven viajando a esos países y se enorgullecen de que su familia viva en Estados Unidos o los “yunaires”?