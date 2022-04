“Si volviera abril”: Obdulia Guzmán

Cándida Ortega

Santo Domingo

Buenos días. En esta hermosa mañana te invito a llenar este nuevo amanecer de pensamientos y actitudes positivas para que conviertas cada instante de este día en algo muy especial. ¡Vamos! Anímate, y abre tus ojos, mente y corazón a los encantos espirituales que nos ofrece la vida. “Si volviera abril” es el título de una hermosa canción escrita por mi hermana Obdulia Guzmán (EPD) e interpretada magistralmente por el cantautor santiaguero Ramón Leonardo, en la que ella narra las vivencias de su participación en la Guerra de Abril del 65, en la que, fusil en mano, junto a hombres y mujeres, luchó contra la invasión extranjera.

Comprensión con Will Smith

Aunque la violencia no es la solución de los conflicto entre los humanos, señores, hay que ponerse en los zapatos del actor Will Smith para entender el bofetón que le dio al presentador Chris Rock por el “chiste” de muy mal gusto que hizo sobre el estilo de pelo, o más bien la calvicie, de su esposa Jada Pinkett Smith, comparándola con las películas de acción de ‘GI Joe’, en la 94 entrega del premio Oscar. Al igual que muchos, llegué a pensar que era parte del espectáculo de la ceremonia, pero luego de los insultos me di cuenta de que no era así, sino una reacción humana al sentir el dolor de la burla del presentador en lo más profundo de su alma. Son muchas las opiniones que se han vertido sobre el caso, pero lo cierto es que somos humanos, y nunca sabemos cómo reaccionaremos ante determinadas circunstancias. Ante un público atónito y confundido, Smith le gritó al comediante y presentador “saca el nombre de mi mujer de tu puta boca”, por lo que entendimos el motivo de su abrupta reacción. Esta fue una lección de vida para el presentador y el mundo, de que el bullying genera violencia y por tanto debemos sacarlo de nuestras vidas.