¡La chef Tita pone a brillar el país en Madrid Fusión!

Marta Quéliz

Santo Domingo

La Chef Tita está que no cabe de alegría. Acaba de representar al país en el Madrid Fusión 2022, actividad gastronómica en la que éste participa por primera vez. Terminada su ponencia titulada ‘República Dominicana despertando los ancestros’, le contó a LISTÍN DIARIO sobre su emoción.

“Realmente estoy muy feliz, no me lo creo que República Dominicana haya tenido acceso a participar en esta actividad culinaria de corte mundial, y que sea yo quien represente a mi tierra. De verdad, que es algo muy emocionante y me siento muy contenta”, comenta la chef.

Inmediatamente se dio a conocer la noticia de que ella, colaboradora de este medio, había sido seleccionada por el comité organizador del congreso gastronómico más importante en el ámbito mundial para convertirse en la primera criolla que sube al escenario de este evento, se le prestó atención a su ponencia que fue realizada el pasado miércoles.

Respecto al respaldo recibido luego de hacer su presentación, Chef Tita sostiene: “El que José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión, haya reconocido mi trabajo y se haya interesado en la nueva cocina dominicana es un gran honor para mí. Él es muy capaz y conocido mundialmente por ser un crítico gastronómico con sobrados conocimientos”.

Tiene motivos para estar feliz. Esto fue lo que dijo de ella, Capel: “Escogimos a chef Tita para subir al escenario principal de Madrid Fusión porque es un referente mundial, una gran conocedora de sus raíces, con una profunda pasión y dominio de su cocina y de las técnicas modernas que hacen posible una interpretación contemporánea de la cocina tradicional dominicana distintiva por sus sabores, cualidades que no están al alcance de muchos cocineros”. Eso fue lo que destacó haciendo alusión a que para ser escogida debió tener una propuesta creativa, innovadora y atractiva que hable de su talento y de los de su país en términos gastronómicos y turísticos.

A este comentario, Capel añadió: "Para nosotros es un mundo apasionante que la chef haya explicado los orígenes de su cocina, crear inquietudes y despertar grandes expectativas en el escenario principal de Madrid Fusión, lo cual significa para nosotros un valor gastronómico, técnico y emocional incalculable".

“RD no tiene límites”

La chef Tita, jefa de cocina del restaurante MorirSoñando, tras mostrar su entusiasmo, resaltó que la proyección de República Dominicana no tiene límites, no solo estamos listos para lucir nuestros atributos culinarios al mundo, sino que se nos han abierto las puertas para trazar tendencias que lleven a cada rincón del globo un bocado de nuestras raíces y cultura”, afirmó la chef.

En la conferencia de la chef dominicana también se presentó la campaña ‘República Dominicana Reservada para ti’, del Banco de Reservas de República Dominicana, de la que la chef es parte y que muestra las bellezas de distintas regiones del país para la promoción del turismo y la inversión.

Ángel León, Andoni Aduriz, Elena Arzak, Albert Adria, Massimo Bottura, René Redzepi, los hermanos Roca, Martín Berasategui son solo algunos de los chefs de renombre mundial que fueron invitados al escenario principal de Madrid Fusión para exponer sobre diversos temas de interés y mostrar sus cocinas.

Madrid Fusión

Es el congreso más importante de la gastronomía mundial que se lleva a cabo cada año en Madrid, España, al que se dan cita los más grandes exponentes de las cocinas del mundo y que este año arriba a su aniversario número 20 con el lema ‘Más allá del producto’.

Es en ese espacio en donde se trazan los lineamientos que llevará la cocina todo el año, se exponen las tendencias en auge, novedades en técnicas y uso de productos, las investigaciones que en materia culinaria se han realizado, y en esta versión 2022 se revisan las técnicas de cocina ancestrales, tradicionales y futuras.

El programa de este año cuenta con las propuestas y tendencias más auténticas e interesantes de la alta cocina en el mundo con contenidos experienciales y sensoriales exclusivos para los congresistas.