Arte y danza: una terapia de conexión que proporciona bienestar

Bernadette Sánchez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

En la vida de cada ser humanos surgen acontecimientos que de alguna manera inciden en las emociones, en otras palabras, son determinantes en el estado de ánimo. En situaciones difíciles lo más común es buscar la ayuda de un profesional de la salud mental para la solución de esa situación que le afecta.

Lo cierto es que hoy día, además de la tradicional ayuda que pueda brindarle un especialista, existen personas que trabajan otras técnicas que proporcionan las herramientas a través de las cuales se puede experimentar un bienestar tanto físico como mental.



Ana María López es una artista que combina de manera literal el arte y la danza con la terapia, de lo cual ha hecho su ‘modus vivendi’.



“Es mi modo de vivir, expresarme y conectar con el mundo de manera auténtica”, expresa quien asegura que puede ayudar a otras personas a descubrir una conexión auténtica con su cuerpo. A la fecha ha facilitado más de 200 talleres de Se:Mueve, alrededor de escuelas públicas en Nueva York, centros comunitarios, centros de acogida, así como en centros culturales de Santo Domingo y Berlín.



Aunque Ana María explora la posibilidad de ver en esta técnica un modo de ingresos, es evidente que su principal motor de impulso es el amor y la pasión que siente por el arte y su convicción del beneficio que tiene para el bienestar de las personas. Actualmente radica en Estados Unidos, país al cual llegó a los 26 años de edad. Allí estudió en Parsons School of Design con una beca beca 100% que le permitió perseguir su sueño. En abril del 2020 regresa a República Dominicana hasta septiembre 2021, pues fue becada con el 60% para un programa de danza.



Es oportuno destacar que con sus sesiones/talleres de Se:Mueve, ayuda a la comunidad latina, dominicanos que residen en la ciudad de Nueva York. Su práctica de movimiento-meditación y dibujo experimental tienen como propósito el empoderamiento a través una expresión creativa y cultivar sanación comunitaria. Pero esta joven necesita continuar con su crecimiento y para ello se apoya en las redes sociales, donde ha conocido a gran parte de las personas que asisten a sus talleres.

Dejar fluir, soltar

¿Y tú, optarías por esta terapia alternativa?, sacar todo lo que está en el interior para sanar, haciendo una conexión mente, cuerpo y alma. Una técnica que ofrece una nueva perspectiva de curación, y por ende, una nueva perspectiva de vida. Como nos sentimos es lo que reflejamos hacia el exterior y es bueno alcanzar esa paz y tranquilidad que se puede conseguir a través del arte en su máxima expresión.

Sobre la historia de la artista

Ana María López ha trabajado piezas de artes en las cuales se conjugan las emociones y la espiritualidad para exteriorizar lo que siente y compartir nuevas herramientas de sanación a través del dibujo y el movimiento. Ejemplo de esto se evidencia en su pieza Dos Metros de Distancia, la cual hace una reflexión sobre el impacto que tuvo en la salud mental el distanciamiento social, así como la manera en que las personas se relacionan con otros cuerpos. Esta pieza ha recorrido 9 países de Latinoamérica y el Caribe a través de la exposición ‘Paréntesis’, relatos de la incertidumbre.

Otra pieza trabajada por la artista es ‘Impermanencia’: Muerte como Renacimiento, que la ayuda a hacer una catarsis de la muerte de su padre y con el rompimiento de dos relaciones que terminaron para ella en el 2020. Esta pieza de performance vio la luz en su estreno en el Malecón, el 7 de abril 2021.

Perfil. Ana María López es una artista dominicana que cuenta con Licenciatura en Artes Interdisciplinarias de Parsons The New School for Design en Nueva York, Estados Unido y un técnico en Diseño de Comunicación.