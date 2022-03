Miguel Franjul mira al futuro y al presente del periodismo

Carmenchu Brusíloff

Lleva más de 50 años en el ejercicio del periodismo. Mas sin abandonar ‘las esencias del periodismo, que es la de exponer e interpretar los hechos’, Miguel Franjul se ha convertido en un periodista de vanguardia adaptándose a esa avalancha de avances tecnológicos que han incidido, junto a otras situaciones, en el cambio de mentalidad de la mayoría de los lectores. Con su libro ‘Las nuevas dimensiones del periodismo’, una colección de reflexiones sobre la comunicación moderna, Franjul orienta tanto a periodistas como a publicistas, mercadólogos y anunciantes. Es que su autor tiene una visión muy clara de lo que acontece en el presente y lo que acontecerá en el futuro.

La puesta en circulación

En el luminoso ambiente de los salones Churchill I y II del Hotel Intercontinental donde el Banco de Reservas, en el marco de su 80 aniversario, puso en circulación el libro de Franul ‘Las nuevas dimensiones del periodismo’, el administrador, Samuel Pereyra Rojas, señaló que en esta obra se ofrecen valiosas informaciones, análisis y perspectivas sobre temas relacionados con el acontecer nacional y trabajo de la prensa. A su vez, Juan Eduardo Thomas, editor en jefe del Listín Digital, afirma que Miguel Franjul, con esa experiencia de cinco décadas de trabajo en el periodismo, ‘es la persona que con mayor excitación en nuestro entorno ha abordado los cambios que nos han transformado’. Como una especie de corolario tuvo lugar un conversatorio entre varios periodistas que laboran en el Listín Digital. Finalizado el acto hubo un momento de alegría emotiva cuando los nietos de Franjul, con globos de colores en las manos, le cantaron el feliz cumpleaños.

Edesur está muy pendiente…

Aunque el Cabildo del Distrito Nacional es el responsable de cambiar los bombillos quemados en los postes de luz de las calles, y a éste aludí al externar la queja de un vecino de la calle Pedro Henríquez Ureña por un bombillo inservible desde hace más de un año, la entidad que respondió el mismo día del escrito fue Edesur. Sin tener dicha responsabilidad se la echó encima para no dejar como boca de lobo la calle. Gracias al ingeniero, cuyo nombre olvidé, y a Maximiliana, que le dio seguimiento hasta el final. No solo había un bombillo dañado, sino que en el poste más cercano la lámpara no servía. De ése yo no había hablado, pero percatado el técnico enviado (vehículo D 176) se preocupó por cambiarla. Ejemplo de buen servicio, buen trabajo de equipo y personal eficiente. Están atentos a las quejas de la ciudadanía.