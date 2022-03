Luis Duval, el dominicano que le inyecta “vitamina” a TikTok

Estefany Rodríguez Vier

Su carisma y chispa han hecho que más de uno de sus videos circule por millones de pantallas.

Muchos usuarios en redes sociales, especialmente en TikTok, lo conocen por sus personajes y la forma tan graciosa de exponer situaciones muy dominicanas.

Yafreisy, Nelsida, La Banquera, Yamile, Charli, Ricardo ‘El Colmadero’, Lui’, Damari, por citar algunos, han nacido de su gran creatividad y vivencias que frecuentemente recrea. Sin embargo, Luis Duval tiene sueños y aspiraciones que van más allá de las plataformas digitales.

En dos años ha creado el #TeamVitamina, una comunidad de 2.4 millones de seguidores en TikTok, 146 mil seguidores en Instagram y 116 mil en YouTube, no obstante detrás de todo esto, pronto se convertirá en médico.

Con 23 años, el joven dominicano, que reside en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuenta que desde pequeño le interesó ayudar a las personas y a los animales, por lo que siempre sintió el llamado para estudiar Medicina o Veterinaria. Recientemente, comenzó a trabajar en una farmacia, con el fin de obtener experiencia en la carrera.

“Quisiera ser odontólogo, pediatra y farmacéutico”, afirma. Aunque, no descarta en un futuro incursionar en el área del cine o la televisión.

El joven se mudó a Estados Unidos cuando tenía 14 años. Cuenta que el proceso de adaptación fue difícil, aprender un idioma diferente le tomó tiempo y retornar a República Dominicana no salía de su mente. No obstante, con la ayuda y consejos de su madre pudo cambiar de actitud y tomar el cambio de una mejor forma.

“Yo lloraba, yo no quería este país, yo no quería estar aquí..”, comenta al recordar sus inicios en EE.UU.

Dice que ya después de casi ocho años está acostumbrado a su vida en Estados Unidos. Sin embargo, de República Dominicana extraña el clima, el amor de la gente y la comida.

Viral en TikTok

En febrero de 2020, Luis se creó su cuenta de Tiktok, aunque ya venía de haber tenido 16 mil seguidores en Musical.ly, la aplicación que luego se convirtió en TikTok.

Subió su primer video de Ricardo ‘El Colmadero’ sin muchas expectativas, horas más tarde quedó sorprendido al tener más de 100 mil vistas. “Yo me volví loco, y dije ya, aquí empezó todo”, cuenta entre risas.

Durante la pandemia, creaba contenido diariamente, fue entonces cuando su comunidad empezó a crecer rápidamente.

“Yo creía que era algo momentáneo, que en ese video iba a quedar, y hasta ahí iba a llegar mi vida en el internet. Cuando eso no tenía ningún video con familia ni los personajes que la gente conoce ahora, comencé a subir videos de juegos, la gente comenzó a ver más mis videos y a compartirlos y yo dije: ‘Necesito enseñarle algo nuevo, para que la gente no se aburra’ y ahí fue que comencé a crear los personajes”, expresa.

Con videos de hasta 5.3 millones de vistas, el creador de contenido afirma que cuenta con aproximadamente 15 personajes definidos, productos de sus vivencias y con la colaboración de amigos y sus seguidores, quienes les sugieren cosas.

Afirma que el personaje de Lui’ se parece a él cuando era un niño; y en el caso de Nelsida, es una mezcla de su madre y abuela. Las demás personificaciones son frutos de las visitas que le realizaba a su abuelo en La Ciénaga (Distrito Nacional), observaba las características y actitudes de los residentes de ese sector.

“Todos mis personajes han salido por la peluca, si yo me compro una peluca, ellas vienen con su personalidad”. Mientras, que los atuendos que usan son sacados del closet su madre y el suyo.

¿De dónde surgen las ideas?

“Normalmente todos los videos míos son anécdotas. Los videos son como la gente dice, que yo he vivido cien mil vidas. Todos son o tienen algo que me ha pasado a mí en realidad, por eso es que yo creo que la se puede conectar tanto, porque son realmente cosas que yo viví”.

Recuerda que de niño acompañaba a su abuela al salón y casi diario iba a colmado, lugares en los que recrea muchos de sus videos.

Proceso de elaboración

Luis comenta que una vez tiene el tema o idea inicial del video, la grabación podría durar máximo dos horas, los diálogos son espontáneos y muchos se realizan desde su habitación, en la que decora la pared, para recrear el escenario.

“Yo no planeo lo que voy a decir… Al principio hacía un guión para tener todo planeado y yo me di cuenta que los videos no salían tan natural ni tan divertidos porque tenía que seguir lo que decía en un papel, ahora solo busco la idea”, afirma.

Yafreisi y Yamile son sus favoritas. “Yafreisi, yo veo el amor que la gente le tiene y es con la que yo grabo más últimamente, y también Yamile, yo me siento más libre hablando con ella”.

Aunque no la considera como uno de sus personajes, Luna Estrella, la muñeca de Yafreisy, es producto de su ingenio. Un objeto decorativo para las fiestas de Halloween, se ha convertido con un aliado de Luis para atraer miradas y hacer reír a miles de personas. “Yo fui al Dólar Tree (tienda), estaba buscando decoraciones y desde que llegué vi a la muñeca, y yo dije es tan fea, pero me gustó”.

Los propios seguidores se denominaron como el #TeamVitamina, debido a que “el colmado”, uno de sus escenarios, tiene el nombre de La Vitamina. Sus videos se recrean en una escuela, cafetería, banca, calle, casa, parque, salón y farmacia.

Resalta que saber que a las personas les gustan sus videos lo hace inmensamente feliz. “No hay mejor felicidad que yo saber que la gente está disfrutando los videos, tanto como yo disfruté hacerlos para que ellos los vean”.

Amor por la comida

Se considera un aficionado de la cocina, aunque “no sepa cocinar”. Su canal de YouTube es un reflejo de que cualquiera puede hacer cosas nuevas.

“YouTube me ha enseñado que yo sí puedo hacer algo en la cocina, porque antes no podía hacer ni huevos, antes se me quemaba el agua”, bromea.

En cada red es algo diferente

Los seguidores de Luis se dividen dependiendo la red social. El creador de contenido se ha propuesto llevar uno diferente en cada una de las plataformas.

YouTube se enfoca en recetas y en mostrar parte de su vida en Estados Unidos; TikTok es el reflejo de sus vivencias en la infancia y adolescencia en República Dominicana; mientras que Instagram muestra su estilo y atuendos al vestir.

Al preguntarle sobre los ingresos a través de las redes, Luis afirma que recibe pagos de las diferentes plataformas digitales y además realiza promociones. Sin embargo, no se especificaron montos.