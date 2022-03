Lesbia Gómez Suero

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Señor, dinos cómo caminar el sendero a la felicidad. Yo les digo: "El camino de la felicidad, llámese realización, no es más que el tránsito del camino angosto o estrecho hacia el interior del ser. Y donde la glotis del deseo, apetitos y apegos a las cosas del mundo, le ponen los más aguerridos muros para contener tal hazaña.



Y digo hazaña, porque es muy grande el sacrificio que lleva a la conquista de la felicidad. Primeramente, ha de haber una firme voluntad, acompañada una férrea decisión de lograr la meta en el corazón, razón y conciencia. En ese transitar, hay fuerte ardentía del alma cuando cruza el desierto y abandono de los apegos sentimentales a cosas superfluas y banales.



Para transitar el sendero de la felicidad han de recurrir al báculo de la fe como lazarillo que no les permita caer en el abismo de la desesperanza, dejadez y apatía, con la que presionan los mecanismos de la psique, y mantener secuestrado en la infelicidad y el obscurantismo de la ignorancia. ¡Hasta el mismo cielo, se logra por asalto!, o sea, hay que ser aguerridos para la conquista del ser real, donde mora escondida la felicidad como el tesoro diamantino a descubrir.



La felicidad nadie ni nada la otorga, hay que conquistarla como un propósito firme de realización. La felicidad es grande en su haber, y se concita al gozo con pequeñas cosas, y sin costo alguno.



La felicidad no la dan las posesiones materiales, ni una relación, sea cual fuere el sentido de la misma. La felicidad es la trascendental ciudad, situada en los murales de una alta conciencia concebida en amor y práctica del servicio. La felicidad misma eres tú, porque eres un ser divino, con prerrogativas divinas, originarias en el altar de Dios".