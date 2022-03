Duelo perinatal y nuevo embarazo, una vía al alma

Angy Estévez Abreu

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

El duelo perinatal es un proceso natural de adaptación emocional que surge después de la pérdida de un hijo durante el embarazo o después de nacer, el cual se vivirá durante todo el proceso vital del ser humano, no es una enfermedad ni mucho menos un conjunto de síntomas, el mismo, aunque es un fenómeno universal, la experiencia no lo es.

El duelo perinatal se considera un duelo no validado socialmente, lo cual dificulta en determinadas ocasiones atravesarlo, pues los padres no cuentan con el soporte emocional que ameritan y esto hace que se intensifiquen las reacciones habituales. El duelo se experimenta en diferentes dimensiones físicas, sociales, psicológicas, espirituales y sociales.

La sociedad juega un rol fundamental para atravesarlo, ya que los padres deben adaptarse a las reglas de cómo el duelo debe expresarse, de hecho, es importante destacar la relevancia que tienen los rituales como por ejemplo la funeraria y el velatorio, de manera que, en determinadas ocasiones algunos padres dejan al bebé en el centro de salud, sin reconocer el sentido que tienen dichos rituales que son formas de despedirse o clausurar el proceso, nuestra sociedad espera que los padres no muestren su dolor, se reincorporen rápido y tengan otro hijo lo más pronto posible (como si un hijo pudiera reemplazar otro).

No todo aquel que ha experimentado una pérdida perinatal precisa de un acompañamiento psicológico, sin embargo, es justo mencionar que, cuando las parejas se embarazan nuevamente durante su proceso de duelo, ameritan ser acompañados por un profesional de la salud mental del ámbito perinatal para que el mismo le acompañe en la elaboración del duelo y además realice una intervención basada en un programa de vinculación prenatal.

A los familiares y relacionados les corresponde comprender que tratar de sacar a los padres del sufrimiento que supone la pérdida anterior utilizando frases como por ejemplo, “deben estar felices con este nuevo bebé”, empeora aún más la situación y deben saber que es su proceso no el suyo, de manera que, a quienes les toca comunicar del nuevo embarazo es a los padres no a nadie más, y esto será cuando se sientan listos, además si la madre amerita realizarse más ecografías de las prescritas porque esto la tranquiliza lo puede hacer.

Respecto a las fotos ‘post morten’, guardar recuerdos del bebé (sus ajuares incluyendo los utilizados en la clínica), donación de leche materna, filmar el proceso de parto o cesárea para nuestra sociedad aún representa un tabú, la psicóloga Norma Grau, desde el año 2011 realiza fotografías de acompañamiento al duelo perinatal de forma altruista a través de un proyecto llamado Stillbirth, pionero y único en España dedicado a aquellas familias que desean tener recuerdos tangibles de sus hijos e incluso en casos de bebés de menos de 20 semanas.

La organización sin ánimo de lucro Now I Lay Me Down to Sleep (NILMDTS) es una organización de referencia a nivel internacional, pero aquí me detengo un poco para explicar la importancia de crear recuerdos de esta índole, el psicólogo, antropólogo e investigador Paul Cassidy en su tesis sobre la comprensión de las dinámicas relacionales y sociales del duelo perinatal dice haber observado que la falta de fotografía es uno de los mayores remordimiento de los padres, no solo porque los profesionales de la salud no lo permitan es más bien por temor a ser juzgados y de esta forma contradecir las normas sociales de tomarle fotos a un bebé muerto, sin embargo, en la práctica clínica quienes estamos ejerciendo en esta área hemos podido constatar que esto posibilita transitar y posterior sanar el duelo.

Es por tal motivo que, este acontecimiento cultural puede transformarse capacitando a los profesionales de la salud relacionado a la muerte perinatal como una forma de normalizar, apoyar a las familias y erradicar el estigma, los profesionales de la salud deben reconocer la importancia que requiere dejarles tiempo con el bebé, que les permitan cargarlo, mimarlo, vestirlo, tomarle fotos y bautizarlos si este es su deseo.

La autora es presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal