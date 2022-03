Marta Quéliz

Santo Domingo

Voces de guerra están sonando, en nuestro pecho retumbando, y en el pellejo de unos cuantos ya no se siente pues han dado toda su vida por su patria para hacer frente a la desgracia.

Voces de guerra están sonando y al “inmortal” están dejando como el maligno que ha llegado para dañar al ser humano. Tiene poder y lo demuestra contra soldados que se quiebran, que lloran, sufren y amanecen para defender su tierra.

Voces de guerra están sonando y el mundo entero está escuchando misiles llenos de repudio de un hombre déspota y malvado. No se detiene ante su furia, él va con todo y contra todos, y en pleno siglo XXI quiere llevarnos al despojo.

Voces de guerra están sonando, no solo allá están matando, hay muchos otros que “ayunando” forzosamente van muriendo, y en la batalla que no entienden su poca fe la van perdiendo.

Voces de guerra están sonando y el hambre a muchos está matando, no hay piedad, solo hay espadas, y un hombre cruel que no relaja. Él da la orden, otros atacan, los ven caer como una estaca, y aun así ya no se espantan pues de morir o matar se trata.

Voces de guerra están sonando y ya hasta el Covid está bajando porque no “entiende” cómo surge algo peor sin ser creado. Él ya no es protagonista, hay otro virus que ha surgido, está en la mente de un mal hombre que no conoce lo divino.

Voces de guerra están sonando y muchas bombas estallando, la sangre tiñe hasta el asfalto y la crueldad no tiene un alto. Hay muchas fosas que comunes albergan cuerpos congelados, que aunque son héroes de la patria tienen que descansar tirados.

Voces de guerra están sonando y muchas cosas aumentando. Sube el petróleo, la comida, y baja el precio de la vida. Se siente aquí, se siente allá, todo en el nombre de su Alá, aquel que claman sin cesar para inocentes asesinar.

Voces de guerra están sonando, hay muchas lágrimas bajando, es en el rostro del consciente que hacen surcos nuevamente. Piden a gritos por la paz, pero ese monstruo no entra en “na”. Usa su fuerza con maldad aun no tenga la verdad.

Voces de guerra están sonando y hay muchos que ya no están escuchando, han muerto tristes ante la falta de humanidad y desenfado. Hay una bala que atraviesa el corazón de tanta gente porque no sabe la razón por la que matan niños, hombres, mujeres y envejecientes. Y lo más triste de esta historia, no hay piedad, no hay alto fuego solo peones de su juego. Voces de guerra están sonando...