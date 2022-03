Marta Quéliz

Santo Domingo

Doña Lucía nunca ha estado de acuerdo con que se conmemore un Día Internacional de la Mujer, no porque no lo merezcamos, sino porque a su parecer, el solo hecho de sacar una fecha para reconocer a las tantas mujeres que diariamente lo dan todo en la vida para echar hacia delante, las limita a creer que solo valen en el tan celebrado día.

“Es como si el día ocho de marzo se hiciera para reconocernos que estamos vivas, que existimos, y no estoy de acuerdo con eso. Es diario que cogemos nuestra lucha para ganarnos un espacio que nos pertenece como seres humanos, no como género”, me ha dicho en más de una ocasión.

Es un tema espinoso

Definitivamente, opinar sobre este tema es un pecado, más en una sociedad donde hay mucha gente que es como un “vidrio de Belén”, que por todo se ofende. Por esta razón es que doña Lucía cuando habla sobre el papel de la mujer en la sociedad, trata de hacerlo de forma discreta y ha sido por eso que, para que se desahogue la invité a una ciudad fabulosa donde puede emitir su juicio a sus anchas y sin temor a que la ofendan por su opinión particular.

Llegada al lugar, no dudó en decir: “¿Para qué un Día de la Mujer? Nosotras somos mujeres siempre. No lo somos más porque nos digan ‘cariña’, tampoco porque se nos dedique una fecha. Lo somos porque así nacimos, porque contra todo pronóstico, todos los días logramos ser más de lo que somos”.

“Mi respeto para las que lucharon”

En el mismo escenario del lugar fabuloso, doña Lucía muestra su admiración a las mujeres que un día ocho de marzo de 1857, se rebelaron para lograr sus derechos.

“Lo único es que, desde mi óptica, la fecha debió servir para que nos reconozcan siempre, no este solo día. Yo quiero que a todas las mujeres del mundo se les dé su puesto con igualdad, que nos reconozcan que todos los días son nuestros, que podemos festejar siempre, los 365 días del año porque somos mujeres, porque somos seres humanos, porque nos fajamos a sol y a sombra, porque vamos más allá de lo permitido, porque lo logramos día a día, no solo un 8 de marzo”.

Eso ha contado doña Lucía dejando saber que para ella la mujer no es una fecha, es un ser de lucha y superación constante que merece festejar siempre las batallas que libra todos los días.