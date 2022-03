‘En medio de la nada’: fino chocolate, taínos, cigarros…

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

‘Te voy a llevar a una plaza que está en medio de la nada’, dice Alexis, mi hijo menor, cuando desde Ciudad La Palma, Punta Cana, regresamos a Santo Domingo. En un largo trayecto por carretera, sin construcción alguna a la vista, orientados por el geolocalizador encontramos, a unos 14 kilómetros de La Romana, el cartel que señala Boca de Chavón, pero hay que tomar la dirección contraria. Casi al instante aparece la plaza La Estancia.



En el primer edificio resalta un letrero: Vega Fina Cigar Country, con esculturas de enormes cigarros en su jardín. Al otro extremo está la zona dedicada a los taínos. Hacia ella vamos. Una empleada nos informa que podemos andar gratis cinco minutos por el lugar. (Una visita guiada toma 45 minutos y son doce dólares). Me adentro por las cavernas levantadas para simular el hábitat de los taínos. En sus muros reproducen petroglifos.



Al exterior, a cierta distancia entre sí y a tamaño natural, las figuras no de muy buena calidad de un español y un taíno. Este es el Conquista Park de los tours, con otras atracciones hacia las cuales no nos dirigimos.

En nuestro caminar, a un joven del mini market preguntamos el nombre del restaurante a la vista. ‘Es un comedor privado, para los trabajadores de la empresa que hace videos y películas’, responde. Se refiere a Ayun Media y a la filmación, en un terreno propiedad del cercano Hotel Caserma, de la serie de deportes de acción y juegos extremos Exatlon que transmite Telemundo.

De pronto, un local atrapa mi atención por lo que vende: chocolates de muy fina elaboración casera y la más alta calidad. Se trata de Choco Punto by Mabel. La dueña, Mabel Rodríguez, recibe a los visitantes y explica la elaboración del chocolate. Puedo verla a través de un cristal.



Al rato se acerca su esposo: Antonio Lizarán. Ella, venezolana. Él, catalán. ‘¿A qué vienen a hacer chocolate aquí? No hagas chocolate fino’, recuerda Mabel que cinco años atrás le decían. Pero ambos conocían el negocio por haberlo tenido en Venezuela y, hoy por hoy, según sus datos, han recibido 22 premios. ‘Nos hemos hecho el punto acá’, dice orgullosa de los resultados. Y con razón. Las tabletas son ¡buenísimas! He comido de varios tipos. (En Santo Domingo están a la venta en el Special Market de Blue Mall, y en Mercadito Orgánico).

Huerto

En el cercano Hotel Caserma, la madera bien trabajada es el elemento principal de los muebles, de su arquitectura interior y en detalles de las lámparas. Tiene un huerto orgánico con productos a la venta al público y quesería. En el lobby venden dulces caseros. Compramos Amaretto dolce, Baci de dama relleno de chocolate y un dulce de miel, semillas de cajuil y almendras. ¡Deliciosos!