Libre y feliz

Luis García Dubus

(1930-2019)

Santo Domingo

Acerca del evangelio de San Lucas 4, 1-13

Esto es algo muy raro. A mi amiga Consuelo le informaron que iba a recibir una promoción en su empleo y un aumento de sueldo.

Su reacción fue contestar que no. Que no era a ella quien le correspondía recibir ese ascenso y ese aumento.

Que era otra. Le explicaron que esa otra: adolecía de cierto defecto que la descalificaba para el importante cargo.

- “Déjeme eso a mí”. “Yo me encargo de ayudarla a superar su defecto y a que tenga éxito”.

Por qué razón había Consuelo actuado de esa manera.

- “Porque era lo justo”, me respondió. “Ella se había ganado el puesto, y era a ella a quien debían dárselo”.



Consuelo le da más importancia a la justicia, que a los honores y al dinero. No es que sea pusilánime. Ni boba. Ni cobarde. Es que ella es libre, porque es cristiana. Y ella es feliz, porque es libre…



En Lucas 4, 1-3 habla de tres reyes. Sus nombres son Placer, Poder y Prestigio.

Son los tres reyes a quien su representante, el diablo, trata de que el Señor rinda tributo, según aparece en el evangelio.



Quien es servidor de cualquiera de ellos pierde la facultad de pensar con equilibrio y sabiduría, porque pierde la libertad.



Puede que sea “buena gente”, pero es un pobre esclavo. Los esclavos no son felices, porque no son libres.



Jesús no era un esclavo. Por el contrario, él fue el primer hombre libre que existió.



Lo demostró reaccionando con libertad de criterio y de decisión frente a los reyes de este mundo.



Al primero (el rey Placer) lo rechazó con una frase tajante “No sólo de pan vive el hombre”.



Al segundo (el rey Poder) lo rechazó con otra sentencia. “Al Señor tu Dios rendirás homenaje y a él solo prestarás servicio”.



Y al tercero, quizás el más peligroso de todos (el rey Prestigio) lo aplastó contra la frase corta llena de significado. “No tentarás al Señor tu Dios”.



Sí, en efecto, el Señor Jesús era un hombre libre. Total, y absolutamente libre.

Y es muy buena noticia saber que existe un hombre con esas agallas, con ese valor, con esa personalidad.

Y no sólo eso. Hay algo más. Él no sólo es libre. También es libertador.

Quien declaró: “He venido para poner en libertad a los oprimidos”.

Muchos oprimidos por la tiranía de estos tres reyes han obtenido su libertad apelando a la potencia liberadora del Señor Jesús. Esa libertad los ha hecho felices.

Consuelo es sólo una de esas personas. Usted y yo podemos ser dos más.

38 años

Celébrelo usted con nosotros: Hoy se cumplen 38 años (desde el 1984) de estar saliendo esta columna de forma ininterrumpida, por lo cual agradecemos al Listín Diario, quienes lo han publicado todos estos años con amabilidad y agrado.