Artistas rusos renuncian a representar a su país en Venecia 2022

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, el artista ruso Kirill Savchenkov renunció a representar a su país en la 59ª edición de la Bienal de Venecia, la gran cita internacional del arte contemporáneo que se inaugura el próximo 23 de abril.

Savchenkov publicó en su cuenta de Instagram un mensaje escrito en blanco sobre fondo negro: “No hay nada más que decir, no hay lugar para el arte cuando los civiles están muriendo bajo el fuego de los misiles, cuando ciudadanos de Ucrania se están escondiendo en refugios, cuando manifestantes rusos están siendo silenciados. Como soy ruso, no presentaré mi trabajo en el Pabellón Ruso de la Bienal de Venecia.”.

Kirill Savchenkov, trabaja con varios medios que incluyen escultura mediada, instalación, performance y sonido. Su práctica artística plantea cuestiones de poder oculto y formaciones de violencia, nuevos traumas en los procesos de producción, experiencia, poder y cultura.

Sus obras destacan el metabolismo indirecto entre la tecnología, la autocracia informativa y el uso de armas en los medios.

El comisario de muestra, Raimundas Malasauskas, también renunció. Por lo que se piensa que no habrá representación rusa en la exposición.

“Mi admiración y gratitud quedan con los artistas rusos Alexandra Sukhareva y Kirill Savchenkov, con quienes he estado trabajando para desarrollar el proyecto de la Bienal. Sin embargo, no puedo avanzar en trabajar en este proyecto a la luz de la invasión militar y el bombardeo de Ucrania por parte de Rusia. Esta guerra es política y emocionalmente insoportable.”, explicó Malasauskas en su escrito de renuncia.

En su publicación aclaró que nació y se formó en Lituania cuando estaba integrada en la Unión Soviética. Por lo que vivió la disolución de la Unión Soviética en 1989, y desde entonces ha sido testigo del desarrollo de su país.

“La idea de volver a vivir bajo un imperio, ya sea ruso o de cualquier otro país, es simplemente intolerable”, expresó su rechazo por el conflicto bélico.

Raimundas Malasauskas es un escritor lituanio. Sus prácticas curatoriales y de escritura se destacan por su enfoque cuestionador del concepto de la exposición, creando resultados impredecibles, a menudo lúdicos.

La exposición Internacional 59 Bienal de Arte de Venecia 2022 tendrá lugar del 23 de abril al 27 de noviembre del 2022.