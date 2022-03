El arte en tiempos de guerra

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD.

Diferentes artistas del mundo expresan a través de obras en diversos géneros el dolor por la guerra en Ucrania. En ellas se refleja la pesadumbre que atraviesan en estos momentos los ucranianos tras la invasión rusa el pasado mes de febrero.

Con mensajes como “Mi corazón está con Ucrania”, “No a la guerra”, “Ucrania, mantente fuerte”, diversos ilustradores han publicado a través de sus cuentas de Instagram sus caricaturas en solidaridad con Ucrania y en repudio al presidente ruso, Vladimir Putin.



Miraka Zumi posteó en su cuenta: “Hoy amanecimos con la noticia más oscura. Tenemos que apoyar a Ucrania, orar por ellos y ayudar a las personas inocentes”.



Por su lado, la ilustradora Olga Dovold, en su página @Dovold, su arte dice “No a la guerra”.



También, Ankita Gupta publicó una imagen de un niño dibujando la bandera de Ucrania acompañado de un texto en el que expresa la esperanza de que todo mejore y la guerra no siga.



Camryn Paige inspiró su arte en una foto tomada por Daniel Leal de una pareja ucraniana en una estación del metro después de la invasión y una foto de Emilio Morenatti de una madre ucraniana que lleva a su hijo a un lugar seguro.



En tanto, Saskia Diederichsen comentó que quería dibujar a una niña feliz, colorida y dulce al despertar, pero no pudo...



Christopher Chuckry dibujó al presidente Putin, al que llamó dictador y lo culpó de ser un hombre del ayer. “Otro dictador y delirante que causa más muerte y destrucción en Europa. El futuro de Rusia no está en manos del hombre de ayer. Rusia es mejor sin Putin”, escribió Chuckry.



Asimismo, Karolis Strautniekas escribió: “Un retrato de un mentiroso, descarado, manipulador y psicópata”. Y llamó a Ucrania a mantenerse fuerte.

Arte en otras guerras

El arte ha sido considerado como una herramienta poderosa en las guerras, en las cuales funcionaba de armazón para llamar al control, también para comunicar ideas de civilización.



La historia narra cómo el arte y la guerra se relacionan. Esta es la mayor expresión de quienes creen que el mundo no puede ser posible sin la cultura y el arte.



Artistas con los horrores provocados durante la Primera Guerra Mundial abrazaron el sueño surrealista, la denuncia social o la vuelta a la pintura figurativa. Tristeza era el sentimiento plasmado en sus expresiones creativas, marcada por imágenes congeladas y colores sombríos.



Otro hecho histórico, además de la primera y segunda Guerra Mundial, son los años de la Guerra Fría, donde los agentes de la Agencia Central de Inteligencia –CIA- reconocieron que el arte expresionista era un movimiento artístico que sostenía la idea de que los Estados Unidos era un país de libertad intelectual, creativo y con mucho poder cultural.